"Stel je voor dat het een kind is"

"We zijn aan het verhuizen naar een woning verderop in de straat en waren bezig met het naar buiten dragen van spullen, toen de hond mee naar buiten glipte. Op zich was dat nog geen reden tot paniek: hij loopt nooit de straat over. Ook nu deed hij dat niet. Ik ben hem wel achterna gegaan omdat ik hoorde dat een auto aan hoge snelheid de straat kwam ingereden. Ik kwam net de deur uit toen die wagen hier was. Hij reed vlak tegen de rand van het trottoir. Onze hond stond nog op het voetpad, maar met de kop over de rand. Dat was voldoende om onder de wielen van de auto te belanden. Het was een verschrikkelijk beeld: het voor- én achterwiel reden over haar kop. Haar gehuil ging door merg en been", getuigt Kathy Baekelandt.

Even vertraagd

"Doundy woog 26 kilogram. Als je daarmee in aanrijding komt, voel je dat toch? De chauffeur heeft die aanrijding zeker gemerkt. Mensen die op honderd meter afstand stonden, vertelden me dat zij zelfs het lawaai hebben gehoord. Ik stond daar ten slotte ook. Dat heeft die chauffeur toch ook gemerkt? Zeker weten, want de auto heeft na de aanrijding even vertraagd. Daarna duwde de chauffeur stevig het gaspedaal in. Onze hond heeft nog een paar minuten geleefd. Doundy is in mijn armen gestorven", vertelt Kathy.



"Het was een grijze auto, maar dat is het enige wat ik me ervan herinner. Ik was veel te hard geschrokken en natuurlijk met de hond bezig. Hoe harteloos moet je als chauffeur wel zijn om een hond voor de ogen van het baasje dood te rijden en er dan onverschillig vandoor te gaan? Rij je dan door omdat het je allemaal niet kan schelen? In deze straat mag je maximaal 50 kilometer per uur rijden. Die auto reed veel sneller, zoals de meesten hier overigens wel doen. Terwijl hier ook een crèche is gevestigd. Mijn verdriet is heel groot, al gaat het "maar" over een hond. Maar stel je eens voor dat hier op dezelfde manier een kind wordt aangereden. Buurtbewoners klagen hier al langer over de gevaarlijke verkeerssituatie. Wat gebeurd is, zou voor het stadsbestuur een reden mogen zijn om hier maatregelen te nemen om de snelheid van het verkeer aan banden te leggen", besluit de vrouw.



"We krijgen geregeld klachten van mensen die vinden dat er in hun straat te snel gereden wordt", zegt Lieven Cnudde (CD&V), schepen van Mobiliteit. "En als die talrijk zijn, vragen we de politie om metingen te doen. De regel is, dat wij in een straat ingrijpen als bij snelheidscontroles minstens 10% van de auto's 10 kilometer per uur te snel rijdt. Wat de Broekstraat betreft, is dat onderzoek bij mijn weten nog niet gebeurd, omdat er niet zoveel klachten zijn binnen gekomen. Mocht dat wel zo zijn, zetten we ons actieplan in werking."