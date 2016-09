"Ik vrees dat ik ook een Jordy ben"

"Ik ben negentien en hoor alleen maar zeggen, dat ik niets kan en niemand ben. Wie trekt lessen uit de zaak Jordy, de jongen uit Ninove, die door ontbering is gestorven?", vraagt Lian Driesen (19) zich af. "Wij waren niet alleen leeftijdsgenoten, maar beiden het product van een fout gelopen jeugd en een hulpverlening die te kort is geschoten. Mij hebben ze ook opgegeven." RONNY DE COSTER

"Ik was heel erg getroffen door het verhaal van Jordy Brouillard, die door ontbering is gestorven in een tentje aan de Blaarmeersten in Gent", begint Lian te vertellen. Hij praat stil en zonder veel intonatie. Zijn ogen kijken niet: ze staren.



"Ik vrees dat er nog veel Jordy's in ons land lopen en dat ik er zelf ook een ben", bedenkt Lian.



We ontmoeten hem in het cafetaria van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde, waar hij is opgenomen. "Ik ben hier, omdat ik helemaal uitgeput ben. Mentaal zit ik helemaal aan de grond. Dit is mijn zoveelste depressie."





Aan de deur gezet Lian heeft geen vrolijke jeugd gekend. "Ik was drie jaar toen mijn ouders uit elkaar gingen. We woonden toen in Antwerpen. Ik bleef bij mijn moeder en zag mijn vader tijdens weekends", begint Lian te vertellen.



Op zijn twaalfde raakt de relatie met zijn vader zo vertroebeld, dat alle contact stopt. Twee jaar later knipt ook zijn moeder de band door.



"Ze heeft me aan de deur gezet", vertelt Lian. Hij belandt in het circuit van de bijzondere jeugdzorg. Wat volgt, is een zwerftocht van de ene jeugdinstelling naar de andere. Lian vindt nergens zijn draai. Ook zijn schoolcarrière draait op een fiasco uit.

Jeugdinstelling En dan wordt Lian achttien. "Dat is het moment waarop ze je in de jeugdinstelling 'los' laten en dat je op eigen kracht verder moet. Voor mij was dat vorig jaar", zucht Lian. Op eigen kracht, dat stelt niets meer voor bij deze jongeman, wiens zoektocht naar aandacht de voorbije jaren een pad was langs drank, drugs en zelfs verschillende zelfmoordpogingen.



"Ik was vorig jaar een opleiding houtbewerking begonnen in het Atheneum in Oudenaarde. Op een bepaald moment was ik mentaal zo diep gezakt, dat ik niet meer verder kon. Dat had niet alleen zware gevolgen voor mijn persoonlijkheid, maar ook op financieel vlak. Het OCMW van Menen (waar zijn dossier zit, omdat Lian daar nog heeft gewoond, red.) besliste dat ik geen recht meer had op een leefloon. Via het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) was ik intussen wel al gestart met een project zelfstandig wonen. Dat wil zeggen dat ik ook huishuur te betalen heb."



Of deze man niet beter een een job zou zoeken om uit de impasse te komen, vragen we hem.



"Ik heb het geprobeerd. Maar blijkbaar ben ik waardeloos voor de arbeidsmarkt. Ik heb geen diploma. Ik heb wel wat ervaring in de horeca, maar daarmee kon ik nog geen enkele werkgever overtuigen om me in dienst te nemen. 'Gij kunt niets': dat is de boodschap die ik elke dag in mijn gezicht krijg", ervaart Lian.