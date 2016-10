"Dit is blind, ziekelijk vandalisme"

RAVAGE IN BASISSCHOOL ABRAHAM HANS IS ENORM

Nachtelijke vandalen hebben zwaar toegeslagen in de Basisschool Abraham Hans aan de Aalststraat in Oudenaarde. Ramen en deuren zijn vernield, brandblussers werden leeggespoten en met waterslangen trokken de daders door gangen en een computerklas. RONNY DE COSTER

De vandalen gooiden een raam van een buitendeur in om een zijvleugel van het gebouw binnen te geraken. Vervolgens spoten ze meerdere brandblusapparaten leeg, waardoor verschillende lokalen, waaronder de computerklas, onder de fijne poederdeeltjes en het bluswater kwamen te zitten. - Ronny De Coster De poetsploeg van de Basisschool Abraham Hans aan de Aalststraat was gisterenochend uitzonderlijk vroeg uit de veren om nog voor schooltijd de enorme ravage op te ruimen, die vandalen er afgelopen weekend hadden aangericht. De beschadigingen waren zondagochtend reeds vastgesteld. "De feestzaal van de school was verhuurd aan een voetbalclub voor een tweedaags eetfestijn. De voorzitter van die vereniging ontdekte zondagochtend dat er was ingebroken. De daders hebben een groot raam aan de zijkant stukgegooid om het gebouw binnen te geraken. Om ook in een ander vleugel te geraken, gooiden ze de ruiten van een buitendeur kapot," zegt schooldirecteur Mieke Vanmaercke.





Ronny De Coster Poederdeeltjes Kennelijk hebben de inbrekers kleine hamertjes gebruikt. "Die hebben we hier op de grond gevonden. Die moeten ze zelf hebben meegebracht, want ze komen alvast niet uit ons atelier", bedenkt Vanmaercke. In de gang op het gelijkvloers en in enkele lokalen is een brandblusapparaat leeg gespoten. "Je kan je niet voorstellen wat een ravage dat aanricht: alles zat onder de fijne poederdeeltjes", vertelt Vanmaercke, wiens bureau er eveneens aan moest geloven.





Ronny De Coster Schade in computerklas "De vandalen gooiden ook kasten aan diggelen. Op de bovenverdieping haalden ze de brandslang uit de kast en die gebruikten ze om de gang helemaal onder water te zetten. Ze drongen met de waterspuit de computerklas binnen. Daar hebben ze de toestellen en dan vooral de toetsenborden natgespoten. Enkele toestellen hebben we deze ochtend nog in werking gekregen, maar het valt af te wachten wat hier de schade is en of de computers het zullen blijven doen."