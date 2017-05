Yolande vindt vrouw terug die haar leven redde

Rachida Lamghari, die Yolande reanimeerde. - Wannes Vansina

Rachida was zich er niet van bewust dat iemand haar zocht. "Ik ben al 14 jaar verpleegster. Dat mensen mij zoeken om mij te bedanken, is het mooiste geschenk uit mijn carrière. Ik ben er erg door geëmotioneerd", reageert ze.



Op 10 april zakte Yolande, na een bezoek aan Café De Madrid, ineen op de stoep. Toeriste Rachida zag dat er iets gaande was en startte meteen met een reanimatie. Pas na verscheidene minuten kreeg Yolande terug een polsslag en ademhaling. "Ik was nadien mee in de ziekenwagen en ben in alle tumult het nummer van de vrouw vergeten te vragen", aldus Marc. Hij liet verscheidene oproepen in de media plaatsen, die steeds onbeantwoord bleven.



Tot Rashida afgelopen week opnieuw kwam uitwaaien in Oostende. "Ik was terug naar de horecazaak gegaan om te vragen hoe het met die vrouw was. Daar vertelden ze me dat ik werd gezocht door het echtpaar. Intussen hebben we met elkaar gebeld. Ik moet zeggen, het was enorm emotioneel. Ik ben blij dat ik haar heb gehoord en weet dat het goed gaat met haar. Ik heb echt iets betekend voor hen", zegt Rachida. "Ik heb mijn leven aan haar te danken en was diep ontroerd toen ik haar aan de lijn kreeg", vertelt Yolande. "Ik had twee gebroken ribben en zware blauwe plekken door de reanimatie, maar volgens de dokters was dat niet te voorkomen. Ik mag dinsdag terug naar huis en binnen een maand, als ik volledig ben gerevalideerd, spreken we zeker af." (BBO)