Ticketje verloren? Da's dan 88 euro

Als je een parkeerticket van Parking Kursaal 1 verliest, moet je aan de automaat 88 euro betalen. In de zomer zelfs 136 euro. Maar wat veel mensen niet weten, is dat je dat geld (minus de prijs van de effectieve parkeertijd) terug kan vragen. TIMMY VAN ASSCHE

Dit is de enige plek waar de procedure wordt uitgelegd (al is er ook een infolijn). - Timmy Van Assche Oostendenaar Lou Senecaut schrok zich onlangs een hoedje toen hij Parking Kursaal 1 wilde uitrijden. De man was zijn parkeerticket kwijt - kan al eens gebeuren - en drukte op de betaalautomaat op de knop 'verloren kaart'. Meteen kreeg hij de rekening gepresenteerd: 88 euro. "Vroeger moest ik 25 euro betalen. Nu is dat kennelijk 88 euro. Dat is toch niet te geloven?", zucht Lou. "Maar ik wist niet dat ik per e-mail mijn 88 euro terug kon vragen, minus de prijs voor de parkeertijd uiteraard."





Misbruik voorkomen Pieter Castelein van het gelijknamige parkeerbedrijf legt uit. "Met ons systeem willen we misbruik vermijden. Een bestuurder die pakweg vijf dagen zijn auto op de parking parkeert, zou achteraf kunnen zeggen dat hij zijn ticket is kwijtgespeeld en maar één dag op de parking stond. Met ons systeem rekenen we 88 euro aan voor een verloren ticket, 's zomers 136 euro. Maar wie zijn ticket heeft verloren, kan ons mailen met de nummerplaat en de tijd waarop hij de parking is binnengereden.Via camera's kunnen we de datum en de tijd controleren. Dan berekenen wij de effectief geparkeerde tijd. Binnen de 48 uren krijgt de bestuurder een antwoord en binnen de vijf dagen staat het te veel betaalde geld terug op de bankrekening. Deze regel staat duidelijk geafficheerd. Een bestuurder die op de betaalterminal op de infoknop duwt, krijgt een medewerker aan de lijn die de procedure uitlegt."





Twee keer geen gehoor We nemen de proef op de som en nemen een kijkje in de parking van Kursaal 1. Aan de betaalterminal staat alvast geen infobordje over verloren tickets. We duwen dan maar op de infoknop, maar krijgen niemand aan de lijn. Ook bij een tweede poging krijgen we geen gehoor. Het is nochtans even over 12 uur. Hallo Castelein? "Iemand zou de infoknop moeten beantwoorden, we zullen dat voorval controleren. We werken als eigenaar en beheerder van de parking samen met Indigo, die parkeerwachters inzet en de telefooncentrale bemant. Op de betaalterminal zelf kunnen we de informatie niet geven omwille van technische redenen: de uitleg past niet op het scherm", verduidelijkt Castelein.





Derde keer goeie keer Bij een derde poging, later op de middag, krijgen we wel iemand van de infolijn te pakken, en krijgen we inderdaad een vriendelijke uitleg. "De informatie hangt wél aan het loket, aan de ingang van de parking waar de auto's binnenrijden. Daar hangen onze algemene voorwaarden. Kijk, we proberen duidelijk te communiceren over onze werkwijze en we volgen alles goed op. We verwerken dagelijks terugbetalingen van verloren tickets." Toch is de procedure nogal omslachtig. Kan dat niet wat beter? "We beseffen dat parkeerbedrijven geen goed imago hebben, maar we werken eraan. Er staat bijvoorbeeld ook een vast telefoonnummer dat àltijd bemand is. Maar we staan open voor suggesties om onze werkwijze beter kenbaar te maken."