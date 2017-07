GPS-tracker om dieven af te schrikken

Fiets- en gocartsverhuurders aan de kust trekken aan de alarmbel over de aanhoudende diefstallen. Na één week zomervakantie loopt de schade al in de duizenden euro. Bij Nico Fun on Wheels in Oostende lieten ze GPS-trackers installeren in de dure verhuurfietsen. "Enkel op die manier zijn we voldoende beveiligd", zegt zaakvoerder Nicolas Boel. MATHIAS MARIËN

Het is de laatste jaren een dure traditie geworden aan de kust. Elke zomer opnieuw worden verhuurders van fietsen en gocarts geconfronteerd met diefstallen. Dinsdag was het opnieuw prijs bij Boulevard Bikes in Knokke. Voor de derde keer in amper vier dagen tijd werden ze geconfronteerd met huurders die hun gehuurd materiaal niet terugbrachten. Deze keer ging het om twee dure Segways die voor twee uur mochten gebruikt worden. Zaterdag was het een dure fiets. "Maar we zagen ze in beide gevallen niet meer terug. Jammer genoeg is dat niet de eerste keer", zucht Katrien Timmerman, die samen met haar zoon de winkel uitbaat. Enkele ogenblikken later zette ze de beelden van de dieven al online. "Waarom niet? Als we het niet doen, gebeurt er ook niks. Nu kunnen duizenden mensen mee uit hun doppen kijken. Dat helpt ons heel wat vooruit. De enige oplossing die ik nu nog zie, is het installeren van GPS-tracker. Een dure zaak, maar we kunnen niet anders."





Investering waard Bij Nico Fun on Wheels in Oostende verhuren ze al jarenlang fietsen en gocarts. Ook zij zagen het aantal diefstallen steeds sterker stijgen. "Daarom hebben we ook gekozen om onze duurdere fietsen uit te rusten met een tracksysteem", zegt zaakvoerder Nicolas Boel. "Dat kost per fiets al snel zo'n tweehonderd euro. Daarboven komt nog eens vijf euro maandelijkse abonnementskosten voor de satelliet. Wat moesten we anders doen? Het is de enige manier om ons op een deftige manier te beveiligen. Het is dus zeker wel de investering waard." Opvallend: het opvragen van een identiteitskaart schrikt dieven niet meer af. In vele gevallen leggen ze een vals paspoort voor of, sterker nog, deert het hen niet dat de verhuurders weten wie ze zijn. Bij Gino Bikes in de Kemmelbergstraat erkennen ze het fenomeen. "Jaarlijks is het van dat. Het begin van de zomer staat gelijk aan diefstallen van ons verhuurmateriaal. Vorig jaar alleen al kostte ons dat tot 5.000 euro aan gestolen materiaal.", zegt uitbater Tom Vanderhoeght.