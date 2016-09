Drie weken in kliniek na beet giftige vioolspin

De vioolspin, of Loxosceles reclusa. - Luk Roobroeck

De gepensioneerde Robert kwam op 15 augustus samen met zijn echtgenote aan in het stadje Ville Dieu bij Vaison La Romaine.



"De volgende ochtend werd ik in onze kamer wakker met twee spinnenbeten, een op elke knie. Ik dacht dat het wel zou overgaan, maar de zwelling werd groter en twee dagen later begon ik mij enorm ziek te voelen. In het plaatselijk ziekenhuis wisten ze niet wat ik had en gaven ze me antibiotica en pijnstillers. Ze stuurden me weer naar onze verblijfsplaats, maar ik werd wakker met 40,2 graden koorts en die spinnenbeten waren precies twee grote zwarte bollen geworden", getuigt Robert. Hij liet zich nog twee keer overbrengen naar het ziekenhuis maar daar konden ze hem amper helpen. "Toen besloten ze me over te vliegen naar een groot ziekenhuis in Avignon. Daar stelde een chirurg vast dat de ontsteking naar binnen groeide, richting mijn botten en spierweefsel, en dat cellen zouden afsterven. Het zag er toen helemaal niet goed uit en ze legden mij aan heel wat infusen met antibiotica, ontstekingsremmers en pijnstillers", gaat Robert verder.