Dertien Chiroleden uit wilde zee gered: "De zee is geen zwembad"

Dertien kinderen van Chiro Sint-Jan uit Gent zijn gisteren uit zee gered aan de Westelijke strekdam in Oostende. Vier van hen bleven een nacht in het ziekenhuis, omdat ze water hadden binnen gekregen. Na het derde incident in vijf dagen aan de strekdam roept hoofdredder Jonathan Devos op tot voorzichtigheid. "De zee is geen zwembad", zegt hij. De provinciegouverneur van West-Vlaanderen vindt dat de Chiro de factuur moet betalen van de reddingsoperatie. SIEBE DE VOOGT

De incidenten aan de Westelijke strekdam in Oostende stapelden zich vorige week op. Woensdag redde een strandopruimer er nog twee Franse meisjes van de verdrinkingsdood, zaterdag moest de scheepvaartpolitie er groepen jongeren wegsturen en gisterennamiddag werd opnieuw een ramp vermeden toen dertien Chirokinderen ternauwernood konden gered worden. Voor de Oostendse hoofdredder Jonathan Devos is de maat stilaan vol.



"Ik roep de mensen op zich enkel in zee te begeven in de bewaakte zones die aangegeven staan door signalisatievlaggen", zegt hij. "Die bewaakte zones zijn er niet voor niets. Zwemmen in een onbewaakte zone is verboden. Aan de Westelijke strekdam bijvoorbeeld was het hoog water en de stroming en de sterke wind gingen richting de dam, wat levensgevaarlijk is. Mensen moeten begrijpen dat de zee geen zwembad is."





Snijwonden Chiro Sint-Jan uit Gent maakte als afsluiter van haar jaar een daguitstap naar zee, met in totaal 67 kinderen en 7 begeleiders. Even na 14 uur nam de groep plaats op het strand. Hoewel het op die plek verboden is, gingen de kinderen - tussen 9 en 14 jaar - toch pootjebaden in de woelige zee. Ze kwamen vrijwel meteen in de problemen.



Hun leiders belden daarop de hulpdiensten. De brandweer van Oostende en vier ambulances snelden ter plaatse, net als DAB Vloot, de Seaking en strandreddingsdienst. Bij hun aankomst hadden de leiders met de hulp van de scheepvaartpolitie de kinderen al op het droge gekregen. Dertien onder hen werden overgebracht naar het AZ Damiaan.



"Gelukkig liepen zij geen ernstige verwondingen op", zegt commissaris Carlo Smits van de Oostendse politie. "Het ging vooral om schaaf- en snijwonden die de kinderen opliepen door contact met de rotsen van de strekdam. Anderen kregen dan weer wat zeewater binnen."