Brug over tramsporen blikvanger op BK

Het BK Cyclocross vindt op 7 en 8 januari 2017 in Oostende plaats met een spectaculair parcours. Er wordt een brug van 8 meter hoog en 129 meter lang gebouwd over de Koningin Astridlaan en dus ook over de tramsporen. De renners zullen zowel het strand als de paardenrenbaan aandoen. Een wereldprimeur waar de badstad graag mee wil uitpakken. LEEN BELPAEME

Op het plan van het parcours is te zien hoe de renners een deel afhaspelen op de paardenrenbaan om dan via de brug over te steken naar het strand. Het Belgisch Kampioenschap Cyclocross moet er eentje worden die boven alle veldritten uitspringt.



"We wilden geen gewoon kampioenschap organiseren. Het zal de eerste keer zijn dat het BK op het strand plaatsvindt. We hebben daarvoor hemel en aarde moeten bewegen, maar het is gelukt en het zal qua imago heel belangrijk zijn. We willen in 2021 ook het WK organiseren en stellen ons al kandidaat", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte.





Geen traditie Oostende heeft geen traditie in het veldrijden, maar verwacht door de bijzondere aanpak zeker 15.000 bezoekers. Het parcours wordt één van de blikvangers.



"Er wordt een stuk gereden op de paardenrenbaan waarna de renners via een stalen brug de weg oversteken richting het strand. Hier is een zandheuvel van 20 meter lang en 4 meter hoog voorzien. Dit parcours is een wereldprimeur en de brug moet het merkteken worden van dit BK", zegt voorzitter Rik Debeaussaert van vzw Veld- en Wegritcomité Hooglede -Gits dat de organisatie op zich neemt.



Om dit parcours te realiseren werken twee bedrijven samen. De opbouw van de brug moet klaar zijn tegen 15 september als eyecatcher voor het BK.



"Het is geen gemakkelijke klus", zegt Marc Depauw van Sadef. "Alles wordt voorbereid op de parking van de renbaan en 's nachts wordt de brug dan geplaatst als er geen tramverkeer is. De brug heeft een lengte van129 meter en een hoogte van 8 meter. Er zijn strenge regels opgesteld door De Lijn om de bovenleiding niet in gevaar te brengen. De brug zal 6 meter breed zijn voor de twee rijrichtingen. Er zijn doorzichtige veiligheidsnetten zodat de renners nog zichtbaar zijn voor publiek. Er komen twee torens van 17 meter hoog, die nodig zijn om een stabiele constructie op te bouwen."