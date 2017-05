Afval ontsiert topweekend aan zee

Westtoer bevestigt dat het volledige Hemelvaartweekend 550.000 dagtoeristen naar de Vlaamse kust lokte. Hotels kenden een bezettingsgraad van 95 procent of waren volzet. Uitstekend nieuws voor alles en iedereen die leeft van het toerisme, maar toch blijft kritiek niet uit. In de winkelstraten en op de zeedijk liepen de vuilnisbakken over. Ook het strand bleef niet gespaard: veel strandgangers lieten onder meer hun blikjes, papiertjes en sigarettenpeuken op het strand achter. "Het afvalbeleid tijdens deze vakantiedagen laat te wensen over", is Tim Corbisier van de Propere Strand Lopers hard. "Er staan onvoldoende vuilbakken op en rond het strand en dat maakt het de mensen moeilijk om hun afval deftig te deponeren. Ook worden ze niet gestimuleerd om hun afval mee te nemen. Dit kan nochtans makkelijk en goedkoop via sensibiliseringsborden. Wij ruimen vrijwillig het strand op en spreken mensen erover aan, maar zullen dit enkel blijven doen indien het probleem beheersbaar blijft. Er moet van beide kanten inspanningen worden geleverd. Nu is het dweilen met de kraan open."

Timmy Van Assche

Extra rondes

Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) reageert. "Dit was een van de drukste weekends in héél lange tijd. We hebben àlle beschikbare personeelsleden ingeschakeld en er waren extra ophaalrondes. Op zondagmorgen, bijvoorbeeld, tussen 6 en 10 uur werden alle vuilnisbakken geleegd door onze diensten. Het is makkelijk om het stadsbestuur de schuld te geven, maar het zijn de mensen zelf die afval achterlaten." Kristof Billiet, directeur openbaar domein, beaamt.



"Op zondagmiddag was nog eens twintig man op ronde en rond 15 uur waren alle vuilnisbakken opnieuw geleegd. Voor dit weekend stonden al extra, grote vuilbakken op de dijk. Door het mooie weer en Oostende Voor Anker was er zóveel volk, dat alle vuilbakken erg snel gevuld raakten. We lasten tot drie, vier afvalrondes per dag in. Pas in juni beschikken we over grote korven met een capaciteit van 200 liter en twintig extra krachten. Het is ook een mentaliteitskwestie, want wat mensen allemaal achterlaten tart alle verbeelding: frigoboxen, strandstoelen en -zeilen."



Vande Lanotte vervolgt. "Zelfs met de extrta vuilbakken in juni zal het probleem niet veel minder zijn. Een infobordje zal heus niet helpen. Als men nu niet weet dat afval in de vuilbak hoort of dat ze het moeten meenemen, dan zullen ze het met een bordje ook niet weten. Een rookverbod op het strand is moeilijk afdwingbaar. Controles? Onze politiediensten hebben tijdens drukke zomerse dagen de handen meer dan vol. We kunnen niet verwachten dat ze op het strand gaan controleren. Er geldt één regel: afval moet je meenemen."



Mogelijk kan het vroeger inplannen van het toeristisch seizoen soelaas brengen, waardoor extra personeel en korven eerder beschikbaar zijn. Het onderwerp krijgt nog een staartje in de gemeenteraad.