"We trouwen nu het nog kan"

Kunstenares Heidi Ryckaert uit Oostende heeft al twee keer afscheid genomen van haar familie en haar zoon Louis (20). Ze lijdt aan hart- en spierziektes, ze heeft diabetes en epilepsie en ze liep een herseninfarct op. Allergische reacties op medicatie veroorzaken telkens bijkomende aandoeningen. "Eigenlijk is mijn verteringsstelsel volledig uitgevallen en kan ik niet meer eten. Ik weeg haast niets meer. In het voorjaar hebben de dokters na tientallen onderzoeken ook nog een zeldzame tumor vastgesteld. Ik zou al dood moeten zijn, maar ik denk dat de liefde mij in leven houdt." Heidi moet glimlachen als ze aan Koen denkt. "Koen en ik waren al twee jaar vrienden, eigenlijk vanaf het moment dat we elkaar leerden kennen", zegt ze. "We hadden een goede band, maar we hadden nooit gedacht dat we een koppel zouden worden."

Hoe het begon

Koen weet nog goed hoe hun relatie begon. "Op het laatste oudejaarsfeest kreeg ik van een vriendin te horen dat Heidi opnieuw in het ziekenhuis lag. Het zag er niet goed uit. De volgende dag ben ik op bezoek geweest. Ze fleurde volledig op. Hoe het precies is kunnen gebeuren, weet ik niet. Maar we gaven elkaar een knuffel en plots begonnen we te kussen. Sindsdien kunnen we niet meer zonder elkaar", vertelt Koen. Het koppel is eigenlijk nog maar negen maanden samen. "Veel mensen verklaren me gek omdat Heidi elk moment aan haar einde kan komen", zegt Koen. "Maar dat maakt ons niet uit. We willen trouwen nu het nog kan."



Vandaag wordt de belangrijkste dag van Heidi's leven. "Ik heb Koen al duizend keer gezegd dat hij een gezonde vrouw moet zoeken. Maar hij wil niet. Koen heeft me begin september ten huwelijk gevraagd en eigenlijk zouden we pas binnen anderhalf jaar trouwen, want dan is mijn zoon afgestudeerd", zegt Heidi. "Maar omdat we niet weten hoe lang Heidi nog te leven heeft, hebben we beslist om veel vroeger te huwen", vervolgt Koen. "Ik weet dat het enorm pijn zal doen als ze zal sterven, maar ik volg mijn hart."