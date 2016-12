"We gingen dit weekend nog zijn verjaardag vieren"

De vrienden en collega's van Eric Maeckelbergh (38) en Omar Fall Diaw Babacar (39) zijn enorm aangeslagen sinds ze het nieuws van de gekapseisde Asannat Z.582 vernamen. De sfeer in hun stamcafé The Sailor op de Hendrik Baelskaai in Oostende is erg bedroefd. "Bouba zou op 1 januari 40 jaar geworden zijn. Hij was een van de beste motoristen", vertelt zijn leermeester Gauthier (80). "Voor Eric was geen enkele taak te zwaar", getuigt goede vriend Raymond (38). BART BOTERMAN

RV In The Sailor wordt over niets anders meer gesproken. De vrienden en collega's van de overleden vissers proberen elkaar te troosten. Raymond Beernaert (38) verloor met Eric een van zijn beste vrienden. "Ik zat samen met Eric op de visserijschool. We volgden samen les. Nadien gingen we beiden werken voor reder Versluys. Zeventien jaar later, tot op vandaag, was dat nog steeds het geval. Als we niet op zee zaten, zagen we elkaar dagelijks. Voor mij was Eric een zekerheid in mijn leven", aldus Raymond. Eric was de papa van twee kinderen. "Voor hem was niets te veel", gaat Raymond verder. "Voor zichzelf legde hij de lat enorm hoog. Mijn vrouw had zijn overlijden vernomen en belde me. De tranen stroomden uit mijn ogen."





Omar Fall Diaw Babacar (39) is nog vermist. - Bart Boterman Een krak Maar ook Omar Fall Diaw Babacar (39), een Mauretaniër met ook de Spaanse nationaliteit, was een graag geziene gast. Voor Gauthier Pieters (80), zijn leermeester, komt de dood van Babacar als een schok. Hoewel de motorist van het schip nog steeds niet is gevonden, is de kans dat hij de ramp overleefde haast nihil. "Bouba zou op 1 januari 40 jaar geworden zijn. We gingen dat nog samen vieren, had ik hem beloofd", aldus Gauthier. De twee werkten altijd samen en onderhielden de schepen. Op 5 januari zou Babacar, die al drie jaar voor reder Willy Versluys werkte, voor even terug naar Mauretanië gaan. "Om geld te geven aan zijn arme familie. Hij was een krak in wat hij deed en zou mijn taak overnemen, als mechanicus aan wal", zegt Gauthier. Stefaan Decuypere (48) en Gerard Deswelgh (57) omschrijven 'Bouba' als een goedlachse kerel. "Zag je hem van ver, dan zwaaide hij sowieso. Als er problemen waren, dan had je maar te roepen naar Bouba. Hij trok zijn plan en was slim. Hij sprak vijf talen."