"Voor 325,10 euro had ik vrouw zélf wel overgebracht"

Norbert Abeele (69) uit Leke en zijn echtgenote Maria (74) zijn verontwaardigd. Ze kregen een factuur van 325,10 euro in de bus voor vervoer per ambulance tussen het Serruysziekenhuis in Oostende en het AZ Sint-Jan in Brugge. Er was namelijk geen plaats op intensieve zorgen in Oostende. "Maar daar kunnen wij toch niets aan doen?", vraagt Norbert zich af. "De wet voorziet dat de patiënt het vervoer betaalt", reageert het ziekenhuis.

"Vorige dinsdag liep mijn vrouw een maagbloeding op en bracht ik haar naar de spoedafdeling van het Henri Serruysziekenhuis in Oostende, dat deel uitmaakt van het AZ Sint-Jan. Ze werd er verzorgd en diende ter observatie te blijven op intensieve zorgen. Daar was echter geen plaats, dus werd Maria naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht met een ambulance", zegt Norbert. Maria lag er uiteindelijk vier dagen en is intussen thuis in Leke, waar ze verder herstelt. "Maar ik schrok mij rot toen ik gisteren een factuur in de bus vond. We moeten liefst 325,10 euro betalen voor het ambulancevervoer tussen Oostende en Brugge. Wij kunnen er toch niet aan doen dat er geen plaats meer was op intensieve zorgen en ze Maria moeten overbrengen? Waarom betaalt het ziekenhuis dat niet?", vraagt Norbert zich af. "Zij konden Maria namelijk niet opnemen." De man is niet te spreken over de werkwijze, evenzeer omdat hij vooraf niet op de hoogte werd gesteld van het prijskaartje. "Ik had mijn vrouw beter zelf gevoerd", voegt hij er aan toe.

"Overmacht"

Bij het ziekenhuis wordt verwezen naar de wetgeving. "Dat er geen plaats meer was op intensieve en de vrouw naar het AZ Sint-Jan moest worden gebracht, is overmacht. De arts vond de situatie te risicovol en besliste ambulancevervoer in te schakelen. Zo was er steeds een verpleegkundige aanwezig tijdens het vervoer", reageert Marc Vermeire, financieel directeur van het AZ Sint-Jan."Het ziekenhuis staat in voor de kosten van het vervoer als de persoon al is opgenomen in het ziekenhuis en elders moet worden ondergebracht. Dat was hier niet het geval, want er was enkel nog maar een spoedgevallendossier opgesteld en dat valt onder een andere wetgeving. De vrouw lag juridisch gezien nog niet in het ziekenhuis, maar enkel op de spoedgevallen. De wet schrijft voor dat een patiënt in dat geval zelf het ambulant vervoer moet betalen. De factuur is berekend op basis van de normale tarieven", besluit Vermeire. Dat kan Norbert allerminst begrijpen. "Een mens die het niet breed heeft, zou beginnen te twijfelen om een ambulance te bellen in geval van nood", besluit hij.