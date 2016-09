"Vluchteling sloeg deuken in onze auto"

"Nadat we onze handtekening gezet hadden onder de aankoopakte van onze nieuwe bouwgrond, reden we door naar de Franse kust om dat te vieren toen we ter hoogte van Calais in een file belandden", vertelt Gael. "Het verkeer stond plots stil. Voor onze auto stond een vrachtwagen en passeren was niet mogelijk omdat de andere rijstrook afgezet was door de politie. Opeens zagen we rechts in het struikgewas langs de weg tientallen vluchtelingen en ging het razendsnel." Een grote groep jongemannen bestormde de stilstaande voertuigen. "Ze bekogelden de vrachtwagens met stenen en sloegen met takken, maar kregen de vrachtwagen voor ons niet open en toen gebeurde het." Gael en Bram zagen hoe plots een van de gefrustreerde vluchtelingen zich tegen hen keerde. "Hij liep met zijn grote tak naar ons en begon op onze auto in te beuken. We zaten als ratten in de val en konden geen kant op. Uiteindelijk zijn we toch langs de zijkant weggeraakt, maar het was heel traumatiserend. Gelukkig zaten onze kinderen niet in de auto." Het koppel reed met hun gehavende wagen naar de gendarmerie. "Maar we zullen in België moeten klacht indienen", klinkt het. "Via de binnenwegen zijn we dan terug naar huis gereden. Je voelt je zo onmachtig. Het enige wat je zou kunnen doen is die vluchteling omverrijden, maar dat doe je natuurlijk niet." (KSN)