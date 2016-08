"Sommigen rijden hier zelfs 90 per uur"

De wegenwerken aan het kruispunt bij de luchthaven zijn nog maar pas begonnen of het loopt al mis. "Bestuurders houden geen rekening met de nieuwe verkeersregels in de werfzone, met levensgevaarlijke situaties tot gevolg", zucht Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer. Fietsers moeten nu een omleiding volgen. TIMMY VAN ASSCHE

De werken die maandag van start gingen werden al veel eerder aangekondigd. Het kruispunt van de Nieuwpoortsesteenweg met de Duinkerkseweg wordt ietwat verkleind. Zo kunnen fietsers en voetgangers sneller oversteken en kan het verkeer vlotter door. De belangrijkste ingreep aan de kant van de zee en de woonwijk is een nieuw vrijliggend fietspad, waarop fietsers in twee richtingen kunnen rijden. Het kruispunt moet zo een pak veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Maar nu al loopt het fout.





Snelheidsduivels De werken zijn nog maar pas gestart of er doen zich al levensgevaarlijke situaties voor. "Het verkeer verliep maandag al zeer chaotisch, automobilisten hielden geen rekening met de nieuwe verkeersregels in de werfzone", vertelt Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Bestuurders moesten zich aan een snelheidsbeperking van 30 per uur houden. Maar dat gebeurde niet, en daardoor is de situatie te gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. We ontvingen verontrustende telefoontjes van buurtbewoners en luchthavenpersoneel. Zo reden enkele bestuurders maar liefst 90 kilometer per uur."





Voorrang "Bovendien moet je tijdens de werken op de Duinkerkseweg voorrang geven aan weggebruikers die van rechts komen, vanuit de Nieuwpoortsesteenweg. Maar dat gebeurt dus nooit", vervolgt Vandecaetsbeeck. "Er staan stopbordjes, maar niemand lijkt ze te willen zien. Levensgevaarlijk. Om die reden werden er nog bijkomende borden en wegmarkeringen aangebracht om de situatie te verduidelijken en werd er voor de fietsers een veiligere omleidingsroute voorzien." Fietsers op de Duinkerkseweg moeten via de Choqueelstraat, Dorpsstraat, Duinenstraat en Zeelaan naar Middelkerke rijden en omgekeerd. Fietsers die via de Nieuwpoortsesteenweg rijden moeten ook de omleiding volgen via de Dorpsstraat. Wie met de fiets naar de luchthaven rijdt, moet via de Choqueelstraat naar de Duinkerkseweg om met de fiets aan de hand het zebrapad te gebruiken.