"Oprit te klein én straten te smal"

De nieuwe verkaveling Prins Rose in Stene werd in oktober 2007 goedgekeurd en telt precies 284 woningen. De meeste daarvan zijn al afgewerkt en de bewoners nemen zachtjes aan hun intrek in hun nieuwe woonst. Toch duiken nu al problemen op: er is een groot tekort aan parkeergelegenheid. Omdat er wettelijk gezien vier meter doorgang voor de brandweer nodig is, kan niet in de smalle straten geparkeerd worden. Vooral in de Emile Roosestraat zijn de opritten wel erg kort en staan wagens - niet eens van de grootste - voor een flink stuk op het voetpad.



"Zijdelings parkeren langs de straat mag niet. Er zijn ook geen aparte, collectieve parkeerplaatsen", vertelt buurtbewoner Johan Sanders. "De politie doet haar ronde, maar schrijft geen boetes uit." Wijkbewoner Arne bevestigt. "Wie een diepe oprit heeft, kan om het probleem heen. Maar heb je bezoek, dan is er geen plaats om je auto te zetten." Ook de verkaveling Baanhof, langs de Gistelsesteenweg, kampt met een soortgelijke problematiek.



Oppositiepartij Groen trekt mee aan de alarmbel. "Hier koos men niet voor collectieve parkings mét smalle straten. Het groot aantal woningen en smalle straten aan de rand is om problemen vragen. Deze verkaveling is niet goed doordacht en had eigenlijk nooit een vergunning mogen krijgen", is Wouter De Vriendt (Groen) hard. "De bewoners en de woonkwaliteit zijn het slachtoffer. Ons idee is om van de wijk een woonerf te maken. Dat betekent dat de bewoners en fietsers de straat kunnen gebruiken en voetpaden idealiter niet langer nodig zijn. Dan kan je parkeren in de straat op aangeduide plaatsen en win je aan straatbreedte. Aan een kant heb je dan parkeerruimte én de brandweer kan reglementair passeren. Ook eenrichtingsverkeer in de straten is nodig. Eventueel kunnen enkele loten opgegeven worden om het parkeerprobleem op te lossen. Hoe dan ook, het stadsbestuur moet met de bewoners in dialoog gaan en we suggereren het Stadsatelier hierbij te betrekken. Want door de komst van appartementen in de buurt zal het probleem verergeren."