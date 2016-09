"Hij leefde voor zijn job. Fietsen was zijn uitlaatklep"

Familie, vrienden en collega's reageren vol ongeloof op het overlijden van Hans Vanhaelemeesch (54) uit Aartrijke. Hans kwam woensdagavond in Vladslo met zijn koersfiets onder een vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse. Hij was al een vijftiental jaar woordvoerder van Jetair en sinds kort ook Chief Communications Officer van moedergroep TUI Western Region. "Hans leefde voor zijn job. Een ritje met de koersfiets was zijn ideale uitlaatklep", reageert zijn familie. TIMMY VAN ASSCHE, SIEBE DE VOOGT, JELLE HOUWEN

De verhakkelde fiets en de tent over het slachtoffer op de plaats van het ongeval. - Jelle Houwen De familie van Hans Vanhaelemeesch (54) uit Aartrijke verwerkte zijn plotse overlijden gisteren in alle sereniteit in zijn woning in Aartrijke. Samen met zijn echtgenote Kathleen Blomme had Hans twee dochters: Ineke (18) en Emmie (22).



"Voor hen - en ook voor ons - is het overlijden van hun man en papa enorm hard aangekomen", zegt schoonzus Anje Blomme. "Het nieuws kwam dan ook zo onverwacht en dus des te harder aan."





Het slachtoffer kwam onder deze truck terecht. - Jelle Houwen Promotie Hans trok er woensdagavond zoals wel vaker op uit met zijn koersfiets. In de Wijnendalestraat in Vladslo (Diksmuide) liep het rond 19.30 uur mis. Op het kruispunt aan de Stock Vermeersch wilde een trucker uit Middelkerke met zijn vrachtwagen linksaf slaan richting Leke. Hij merkte Hans niet op. De vijftiger had geen schijn van kans en overleed ter plaatse. Hans was als woordvoerder naar de buitenwereld toe hét gezicht van touroperator Jetair. Hij ging er in 1988 aan de slag op de marketingafdeling en was er verantwoordelijk voor de vakantiebrochures. Al snel stelde de toenmalige directeur en eigenaar Gerard Brackx hem aan als communicatieverantwoordelijke, een job die hij al een vijftiental jaar uitoefende. Sinds kort werd hij ook aangesteld als Chief Communications Officer van moedergroep TUI Western Region. In die functie was hij verantwoordelijk voor de communicatie en de aanstelling van communicatieteams in België, Nederland en Frankrijk. "Hans was enorm tevreden met zijn recente promotie", zegt schoonzus Anje. "Zijn job betekende echt alles voor hem. Het was zijn leven. Hij is destijds onderaan de ladder begonnen en is langzaamaan opgeklommen tot de mooie functie die hij nu had. Ook zijn vrouw werkt overigens voor TUI, in het kantoor in Brugge. Ze leerden elkaar niet kennen bij het bedrijf, maar raakten bevriend en verliefd op hun vroegere school."



In zijn vrije tijd ging Hans graag uitwaaien op zijn koersfiets.



"Als het mooi weer was, was hij niet te houden", vertelt Anje. "Het was zijn uitlaatklep na een harde dag werken. Het gebeurde zelfs dat hij met zijn fiets naar het werk trok. Woensdagavond is hij nog een tochtje gaan maken, maar jammer genoeg nooit teruggekomen. We weten zelf nog niet goed wat er precies gebeurd is."