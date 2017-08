"Foto's zijn houvast voor ouders die baby verliezen"

De vzw 'Boven de Wolken' heeft tijdens een benefiet 500 euro gekregen van het steunfonds van Martine Lesaffre. De vzw neemt foto's van baby's die dood geboren worden of kort na de geboorte gestorven zijn. De Oostendse vroedvrouw Anneleen Fransen is een van de initiatiefnemers. "We begeleiden de ouders tijdens het zwaarste moment in hun leven", zegt ze. LEEN BELPAEME

vzw Boven de wolken Anneleen Fransen werkt als vroedvrouw in Oostende. Ze weet wat ouders meemaken die hun kind verliezen bij of na de geboorte. "In onze opleiding hebben we geleerd om foto's te nemen van die kindjes. Dat is belangrijk voor het verwerkingsproces. De kindjes worden vaak immers niet aangegeven. De foto's zijn voor de ouders een van de weinige tastbare bewijzen dat hun kindje echt bestaan heeft", legt de vroedvrouw uit. "Elke materniteit heeft zo'n mapje foto's op de computer staan met sterrenkindjes. Meestal zijn vroedvrouwen echter geen fotografen. Daardoor moet je soms slikken als je de foto's ziet."





Intense dagen Anneleen kwam op het idee voor haar project, toen ze op een dag in aanraking kwam met een koppel, van wie het dochtertje in mama's buik gestorven was. "Toevallig had ik mijn fototoestel bij. Ik stelde hen voor om de geboorte te fotograferen. Ook haar badje, verzorging, hand- en voetafdrukjes legde ik vast. Ik nam gezinsfoto's, fotootjes van hun kleine perfecte meid. Elk klein detail trok ik. Het waren drie intense dagen. De mama en papa lieten me toe om deelgenoot te zijn in hun verdriet en geluk. Uiteindelijk had ik meer dan 1.000 foto's van hun paar dagen met hun dochter", zegt Anneleen. Ook bij andere sterrenkindjes kwam Anneleen naar het ziekenhuis om mooie foto's te nemen voor ouders die dat wilden.



Vorig jaar zocht de vroedvrouw iemand die haar kon vervangen als zij op verlof was. "Toevallig vond ik Sharon Geirnaert uit Deinze. Zij deed ongeveer hetzelfde werk als ik. Ze verloor zelf haar dochter, amper één dag na de geboorte. Daardoor besefte ze hoe belangrijk het was om foto's te trekken. Ze gooide haar leven om en werd fotografe."





Volledig gratis Anneleen en Sharon richtten samen de vzw 'Boven de Wolken' op om nog meer ouders te kunnen bereiken. Ouders of ziekenhuizen kunnen via de website een eenvoudig verzoek sturen. De organisatie werkt volledig gratis, de gekregen fondsen zijn dan ook erg belangrijk. "Ouders krijgen de foto's gratis, omdat er geen drempel mag zijn. We werken intussen met 50 fotografen samen, die zich vrijwillig inzetten. Als we een aanvraag binnenkrijgen, gaat de eerste persoon die beschikbaar is ter plaatse. Er is immers vaak weinig tijd."