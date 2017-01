"Bedankt om ons dak te maken, brandweer! Zonnige groetjes uit Spanje"

Een echtpaar uit de Duinenstraat in Oostende is verheugd met het ingrijpen van de brandweer op de stormnacht van afgelopen donderdag. "Onze buren belden dat verschillende pannen van ons dak aan het waaien waren, maar we zaten in Spanje. We hebben vanuit onze hotelkamer de brandweer gebeld en een halfuur nadien kregen we de melding dat ze de weggewaaide pannen terug bevestigd en verstevigd hadden. Dat noemen wij een doortastend optreden. We zijn de brandweer dan ook erg dankbaar", zeggen Etienne (75) en Marie-Louise (74).



Brandweerkapitein Michael Gonzalez is alvast opgetogen met de attentie. "Maar af en toe komt iemand ons achteraf nog bedanken. We doen ons werk, maar een schouderklopje kunnen we altijd gebruiken", aldus de postoverste. In totaal kreeg de brandweer van Oostende tijdens de storm een zestigtal oproepen. "Wij blijven nog enkele weken in Estepona in de streek Andalusië. Het is hier ongeveer twintig graden. Zonnige groetjes", besluit het echtpaar al lachend.