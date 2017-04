Sofie beticht van moord op baby

De toen 23-jarige Sofie H. uit Oosterwijk, bij Westerlo, had haar zwangerschap goed verborgen kunnen houden voor de buitenwereld. "Ik wist niet eens dat ze zwanger was", reageerde haar toenmalige schoonvader na haar arrestatie. En zelfs haar eigen partner, Bjorn D.W., wist pas een maand voor de bevalling dat ze in verwachting was. Sofie had hem wijsgemaakt dat ze nog maar vier maanden zwanger was. Dat bleek achteraf een leugen, want het babymeisje was volgroeid op het moment van de bevalling op 13 juli 2014.

Alleen thuis

Sofie H. was alleen thuis op het moment dat ze het kindje kreeg. Na de geboorte van het meisje sms'te ze naar haar vriend dat hun baby dood was. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Die konden alleen de dood van het baby'tje vast stellen. "Ze is dood geboren", verkondigde Sofie. De dokters konden dat maar moeilijk geloven. En verder onderzoek wees inderdaad uit dat het baby'tje nog geleefd had na haar geboorte.



De politie vond het sms-verkeer van Sofie H. heel verdacht. Op de dag van de feiten stuurde ze de ene sms na de andere naar haar vriend. Maar plots bleef het stil. Anderhalf uur lang. De speurders vermoeden dat Sofie op dat moment haar baby'tje gedood heeft door het hoofdje in het water van de wc-pot te houden. Het sms-verkeer doet de speurders vermoeden dat Sofie handelde met voorbedachtheid.



Ondanks de vaststellingen in het onderzoek bleef Sofie H. aanvankelijk in alle toonaarden ontkennen. Wekenlang bleef ze beweren dat het babymeisje dood ter wereld was gekomen. Pas twee maanden na de feiten kwam ze met een nieuwe verklaring op de proppen, en gaf ze toe dat het baby'tje nog leefde bij de geboorte. Ze is wel blijven ontkennen dat er sprake is van moord of doodslag. "Ze heeft de dood van haar kind niet gewild. Er heeft zich een tragisch voorval afgespeeld, maar er was geen intentie of voorbedachtheid om het kind te doden", verklaarde haar advocaat Bart Vanmarcke eind september 2014. "Het ging om een zeer onverwachte gebeurtenis. Mijn cliënte wist niet goed hoe te handelen, en heeft niet de meest favorabele beslissing genomen."



Eén maand nadat ze had toegegeven dat het babymeisje nog leefde bij de geboorte, mocht Sofie H. in oktober 2014 de gevangenis verlaten. Ze had toen drie maanden in voorhechtenis gezeten. De raadkamer koppelde wel voorwaarden aan haar vrijlating. Ze moest gaan inwonen bij haar ouders en mocht geen contact meer hebben met de vader van het overleden baby'tje.