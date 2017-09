Homejacker gepakt na inbraak in hetzelfde huis

De strafrechter in Turnhout boog zich gisteren over een brutale homejacking op 7 mei vorig jaar in Olen. De homejackers bleven maandenlang spoorloos. Jake V.D. (28) uit Antwerpen kon pas opgepakt worden nadat hij op 30 augustus 2016 een inbraak pleegde... in hetzelfde huis. "Na zijn arrestatie herkende de bewoner hem als één van de homejackers", zegt aanklager Elke Van Dijck. De man riskeert 3 jaar cel. JEF VAN NOOTEN

Bijna anderhalf jaar na de feiten is slachtoffer P.C. nog steeds erg onder de indruk van de brutale en gewelddadige homejacking waarvan hij op 7 mei 2016 het slachtoffer werd. "Rond middernacht had hij een vriend buiten gelaten. Even later werd er aangebeld aan de voordeur. Toen hij open deed, werd hij meteen gewelddadig naar binnen geduwd", vertelt de advocate van het slachtoffer.



Twee mannen drongen de woning van P.C. binnen. Eén van hen, de homejacker die later werd geïdentificeerd als Jake V.D. (28) uit Antwerpen, bedreigde de bewoner met een wapen. "Na een tijdje had mijn cliënt door dat het een airsoftwapen was en probeerde hij zich te verzetten. Maar hij trok aan het kortste eind. Jake V.D. begon met het pistool op zijn hoofd te kloppen."



Het slachtoffer werd gewond op een stoel vastgeketend en moest een half uur lang aanzien hoe zijn huis werd leeggeroofd. Pas nadat de homejackers waren gevlucht, slaagde P.C. er in zichzelf te bevrijden en de politie te verwittigen. Op basis van een beschrijving die hij gaf, kon de politie twee verdachten signaleren in de buurt, maar ondanks een achtervolging konden de homejackers ontkomen.





Knalgroene Ford De bewoner verkeerde na de homejacking in shock. Hij was drie weken werkonbekwaam en houdt er een blijvende persoonlijke ongeschiktheid van 4 procent aan over. Hij was nog steeds angstig toen hij enkele maanden later, op 30 augustus 2016, opnieuw het slachtoffer werd van een crimineel feit. Dit keer van een inbraak. Die inbraak leidde enkele dagen later wel tot de arrestatie van één van de homejackers. "Het huis was niet overhoop gehaald bij de inbraak. De daders wisten dus waar de waardevolste spullen lagen. Zowel mijn cliënt als de politie waren er dus snel van overtuigd dat er een link was met de homejacking van enkele maanden voordien", aldus nog de advocate van P.C.



Bij de inbraak werd een knalgroene Ford Mondeo opgemerkt door een getuige. Het bleek de auto te zijn van Willy T. uit Herentals. Via hem kwam de politie terecht bij Yannick O. uit Grobbendonk, Rocco A. uit Berlaar en Jake V.D. uit Antwerpen. Zij pleegden de inbraak. "Nadat Jake V.D. ons gezegd had dat daar wel wat viel te rapen", verklaarden O. en A. Medebeklaagde Willy T. bleef tijdens de inbraak buiten in de auto wachten. Hij wist naar eigen zeggen niet dat de drie anderen een inbraak zouden gaan plegen. "Ik dacht dat ze gewoon wat spullen gingen ophalen."





Drie kompanen Op het moment dat Jake V.D. werd gearresteerd, was hij in het bezit van gestolen spullen van het slachtoffer. Hij werd door P.C. ook herkend als de homejacker die hem met het pistool op zijn hoofd had geslagen. Toch ontkent hij elke betrokkenheid, zowel bij de homejacking als bij de inbraak. De man werd eerder al tot 5 jaar cel veroordeeld voor straatovervallen en tot 2 jaar voor verkrachting. Dit keer riskeert hij een effectieve celstraf van 3 jaar. Zijn drie kompanen bij de inbraak riskeren 1 jaar cel. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 8.400 euro, waarvan 1.500 euro morele schadevergoeding.





Versterkte burcht "Mijn cliënt is bang sinds de feiten. Zeker het besef dat één homejacker nog altijd vrij rondloopt, maakt hem achterdochtig", besluit zijn advocate. "Hij is een tijd bij zijn ouders gaan wonen. Van zijn woning heeft hij intussen een versterkte burcht gemaakt. Niemand komt er nog in of uit."