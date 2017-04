Gezin dakloos na hevige brand

De woning ging zo goed als volledig in vlammen op. De garage (rechts), waar de brand ontstond, is helemaal verwoest - Mozkito

"Wie had kunnen denken dat we hier vannacht niet meer zouden slapen." Aan het woord is Tamara De Troyer, die sinds twee jaar met haar man in de huurwoning dichtbij het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg woont. Samen hebben ze twee zoontjes van vier maanden en vier jaar. Ze verloren hun hele hebben en houden. "Naast ik en mijn twee kinderen, was mijn kozijn hier met zijn kind. Ook de kinderen van mijn zus waren aanwezig, omdat ze 's nachts gingen blijven slapen", vertelt Tamara. "We genoten op de trampoline van het goede weer toen plots de garage in lichterlaaie stond. Het ging razendsnel. Mijn eerste bekommernis was de kindjes in veiligheid brengen. We bleven eerst achteraan de tuin, maar dat leek geen goed idee. We zijn dan door de woning naar de straatkant gelopen. En dan was er een eerste ontploffing (afkomstig van een gasfles, red.). In een reflex ben ik terug naar binnen gelopen om de hond, die nog in de veranda zat, te redden. Nadien zijn we allemaal opgevangen door buren en vrienden."



De lokale politie was al eerste met een ploeg ter plaatse, toen er zich een tweede ontploffing voordeed. "We zagen stukken de steenweg overvliegen", zegt buurtbewoner Serge van fietsenwinkel Arse Sport, die gealarmeerd werd door de eerste ontploffing. "Het verkeer reed hier toen nog gewoon in beide richtingen door. Samen met de politie heb ik het verkeer tegengehouden. We zagen onmiddellijk dat er aan de woning niet veel meer te redden viel. Op enkele seconden tijd verteerden de vlammen het zadeldak op de garage, dat ook instortte."