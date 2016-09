Deze auto is een kunstwerk, maar parkeerwachter begrijpt het niet

Op de parking naast de Abdijkerk, tussen het Kerkplein en het Vestbarmstraatje, staat een auto gevuld met strooizout. Het gaat om een kunstwerk van Nico Bourthoumieux in het kader van het tentoonstellingsparcours 'Krasj'. Het kunstevenement loopt nog tot 3 oktober en stelt werk van 20 kunstenaars tentoon op een 10-tal verschillende locaties. Eén van die locaties is dus de parking naast de Abdijkerk, een blauwe zone uitgezonderd bewonerskaarten.



Maar blijkbaar zag het parkeerbedrijf de auto niet als een kunstwerk, want onder de ruitenwissers lagen er gisteren al drie parkeerboetes. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen) was daarvan nog niet op de hoogte: "Ik kan alleen maar zeggen dat we zullen bekijken hoe we dit kunnen oplossen", aldus Vande Winkel. Overigens zouden enkele politieagenten naar verluidt al eens een perimeter rond de auto hebben gezet omdat buurtbewoners bezorgd waren over wat er in het zout zou kunnen schuilen. (CVHN)