Allereerste feestje in kerk: 'Uitverkocht en iedereen amuseerde zich te pletter'

Een groepje vrienden tijdens het feest in de kerk. - Foto CVHN

De Sint-Theresiakerk wordt binnenkort onttrokken aan de eredienst. Er vinden nog maar weinig katholieke diensten plaats. Het gebouw zal een herbestemming krijgen, waardoor er ruimte komt voor andere activiteiten. Daarom hadden de jongeren van Tatkraft aan pastoor Alexander Vandaele gevraagd of ze het evenement mochten organiseren in de kerk. De afterwork party is al een voorproefje van wat er in de kerk zou kunnen plaatsvinden. Het is de stad Ninove die zal beslissen over wat er in de toekomst zal kunnen gebeuren. De organisatoren van Tatkraft waren tevreden over hun evenement, waarop zo'n 600 mensen aanwezig waren. "Het evenement was vooraf al uitverkocht. We kregen reacties van mensen die zeiden dat ze hier normaal voor een begrafenis of huwelijk komen, maar nu om te feesten. Iedereen amuseerde zich te pletter." (CVHN)