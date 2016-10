"Eerste bier ter wereld zonder suiker"

Aan de productie van het nieuwe bier gingen jaren van onderzoek vooraf. "Een goede vriend van mij heeft suikerziekte, maar drinkt wel graag een lekker biertje", vertelt Erwin Couck die vroeger een textielfabriek leidde. "We zijn samen op zoek gegaan naar de juiste formule. Daarbij kregen we ook hulp van enkele gespecialiseerde laboratoria. Na veel proberen, hadden we de juiste smaak voor een suikervrij bier. Voor het brouwen zelf doen we een beroep op brouwerij Brunehaut uit Henegouwen."

Zoon Frederic sprong mee op de kar om het bier te promoten en te verkopen. "Dit is een uniek product. Onze VIBB bevat helemaal geen suiker. Van het bekende abdijbier Orval wordt ook wel eens gezegd dat het geen suiker bevat, maar dat klopt niet helemaal. In een Orval vind je nog altijd een kleine hoeveelheid, zo'n 5 procent, aan suiker terug. Bij ons is het niets. We hebben ook een officieel attest dat dat bewijst."

Geheime formule

De formule voor het suikervrij bier is een groot geheim. "Net als Coca-Cola maken ook wij ons recept niet bekend", zegt Erwin. "Alle grote brouwerijen zijn al jaren op zoek naar dé formule voor suikervrij bier. Wij hebben het gevonden. Het bier wordt gebrouwen met hop uit Poperinge, onze malt halen we uit Wallonië. We werken alleen met Belgische producten. Een VIBB bevat een alcoholpercentage van 4,5 procent. Het is dus iets lichter dan een gewoon pintje."



Erwin en Frederic mikken op een commerciële voltreffer. Gewezen Anderlecht-manager Michel Verschueren mocht als eerste van het bier proeven. De VIBB wordt vanaf dit weekend ook geserveerd in het restaurant Saint-Guidon in Anderlecht. "Maar we mikken ook op het buitenland", zeggen vader en zoon. "In de Verenigde Staten wonen 2 miljoen diabetici. Dankzij de VIBB kunnen zij binnenkort ook echt genieten van een biertje. We gaan ons ook richten op een iets ouder publiek. De horeca toont veel interesse maar ook in de rust- en verzorgingstehuizen kunnen we onze VIBB verkopen."



Het eerste brouwsel is intussen klaar.