Gezin van vijf overgoten met chloor

Het gezin van papa Tijs Posen, mama Veronique Jans en hun drie kinderen verbleven een viertal dagen in een appartement in de Albert I-laan. "Woensdag was onze laatste dag en na onze uitstap haastten we ons naar ons appartement omdat het enorm regende", vertelt Veronique. "Op 50 meter van de ingang overviel ons een enorme geur van chloor of javel. We werden er zelfs onwel van, kregen hoofdpijn en versnelden daarom gauw onze pas. Eenmaal binnen in de gang zagen we dat al onze kleding zwaar beschadigd was. In zowel onze kleding als die van de kinderen zitten heel wat vlekken en verkleuringen van een chemisch product. Alles is aangetast en rijp voor de vuilbak. De schade is zeker zo'n 1.000 euro. De chloor of de javel werd allicht vanuit een raam uit een hotel of appartemensblok gegooid vlakbij waar wij verbleven. Daar waren ze immers aan het poetsen. We hebben de politie opgebeld om klacht neer te leggen en zij trokken naar het bewuste gebouw. Maar veel konden ze niet doen. 'Iedereen zou toch alles afliegen', klonk het. En dus blijven wij zitten met de schade. Nochtans hebben we heel duidelijk gezien dat er kuisploegen bezig waren op het balkon van het hotel. We vragen dan ook dat ze dat zouden onderzoeken. En roepen op naar getuigen: iemand moet die kuisploeg daar ook bezig gezien hebben. Want niet alleen de schade aan onze kledij is groot, onze vakantie was er ook door verpest. En als mijn kinderen de chloor in hun ogen hadden gekregen kon dit nog slechter afgelopen zijn." De politie onderzoekt de zaak. (JHM)