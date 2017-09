Geen één of twee, maar ELF parkeerboetes netjes naast elkaar

Bij de boetes ligt een briefje met de boodschap: 'Auto defect, ben zo terug met $. Dank voor uw begrip'. - Bart Boterman

Sommigen sparen postzegels, anderen sparen parkeerboetes. Dat is tenminste wat je zou denken als je langs de geparkeerde Peugeot 307 in de Zeelaan in Nieuwpoort wandelt. Achter de voorruit van de wagen liggen liefst elf boetes van 30 euro, netjes naast elkaar. Er ligt ook een briefje met daarop 'Auto defect, ben zo terug met $. Dank u voor uw begrip'. Het briefje heeft de parkeerwachters duidelijk niet op andere gedachten gebracht. De parkeerboetes dateren van de periode juni tot september en werden uitgeschreven op een boogscheut van elkaar, namelijk in de Edmond Kamplaan, de James Ensorlaan en de Zeelaan. De bestuurder van de wagen woont in die buurt en is blijkbaar nooit op zoek gegaan naar gratis parkeerplaatsen.