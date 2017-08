Dronken bestuurster rijdt in op avondmarkt

Tijdens de avondmarkt van dinsdag is een dronken bestuurster om 19.40 uur door de dranghekken gereden. Ze stevende op de wandelende menigte af. Omstaanders konden haar op het nippertje doen stoppen, namen haar sleutels in beslag en belden de politie. "Een wonder dat er geen gewonden vielen", zegt schepen en café-uitbater Bert Gunst, die alles zag gebeuren. BART BOTERMAN & GUDRUN STEEN

Een omstaander maant de bestuurster (in het zwart) tot kalmte aan. - Bart Boterman "Er was dinsdagavond veel volk op de markt", doet Bert Gunst het verhaal. Hij is schepen voor Feestelijkheden in Nieuwpoort en baat in de Langestraat het praatcafé 'The Newport Times' uit. "Ik hoorde de bumper van een auto tegen een dranghek rijden, gevolgd door paniekerige reacties van mensen. Mijn verbazing was groot toen ik de wagen zag. Het is een wonder dat er geen gewonden vielen. Op wandelafstand van mijn café, in de Langestraat, kwam de auto tot stilstand toen de menigte de bestuurster aanmaande om te stoppen", aldus Gunst.





Meer dan twee promille De vrouw stapte uit, de omstaanders namen meteen haar sleutels in beslag en de politie kwam ter plaatse. "Ik had de dame al gevraagd of alles in orde was met haar en merkte meteen een sterke alcoholgeur op", aldus Gunst. De politie nam de sleutels in ontvangst en onderwierp de vrouw aan een ademtest. De 44-jarige vrouw uit Nieuwpoort bleek meer dan 2 promille alcohol in het bloed te hebben. Dat stemt overeen met twaalf glazen wijn of negen gin-tonics. "Haar rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken", meldt de lokale politie Westkust. De vrouw zal zich voor de politierechter in Veurne moeten verantwoorden.