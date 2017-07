Dierenhater strooit giftige gehaktballen

Een hondenhater is aan het werk in het natuurgebied aan Koolhofputten in Nieuwpoort. De dader legt gehaktballen waarin het uiterst sterke slakkenvergif is vermengd. Twee honden en een kat stierven een snelle, pijnlijke dood. De 4-jarige hond van Nathalie werd nipt gered. "Er spelen daar kinderen, die dierendoder moet snel gevat worden", zegt Nathalie. JELLE HOUWEN

Op meerdere plaatsen rond het natuur- en wandelgebied aan de Koolhofputten en rond de Veurnevaart zijn de voorbije dagen grote gehaktballen gevonden. Het vlees ervan werd vermengd met blauwe korrels slakkenvergif, ook gekend als metaldehyde. Voor honden gaat het om een van de zwaarste giffen die er bestaan. Een hond die niet snel naar de dierenarts wordt gebracht, kan in enkele uren overlijden. "Het gif werkt meteen in op de zenuwen", zegt een dierenarts uit Nieuwpoort, die donderdagochtend een vergiftigde hond binnenkreeg.



Dat was Levi, de 4-jarige miniatuur Australische herder van baasje Nathalie B. "Het dier had 10 minuten eerder het gehakt opgegeten en was al in shock", vertelt de dierenarts. "Gelukkig braakte de hond snel, wat een enorm verschil maakt. Een vergiftigde hond knippert met de ogen en krijgt trillingen aan de bek. Erg snel krijgt het dier spasmen en raakt het buiten bewustzijn. De dood kan snel intreden."





Pancreas en lever Levi werd in allerijl doorgestuurd naar dierenkliniek Causus in Oudenburg. Daar kon het dier, in tegenstelling tot twee andere honden eerder, gered worden. Nathalie kon haar hond gisteren terughalen van de dierenkliniek. De reu stelt het nu goed. "Het is nog even wachten of er complicaties zijn aan de lever of pancreas", vertelt de Nieuwpoortse. "Dat weten we maandag. Ik was donderdag rond 6.30uur aan het wandelen met Levi aan de Veurnevaart. Daar speelt hij altijd nog aan een treurwilg. Hij bleef nu wel wat langer weg toen ik hem riep. We wandelden daarna naar huis, waar hij meteen begon te braken en diarree had. Grote brokken gehakt gaf hij over, met blauwe korrels. Gelukkig woont mijn dierenarts hier vlakbij en gaf ze hem een baxter."