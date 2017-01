"Gestraft toen ik me voor gemeenschap inzette"

December 2015. Rik Wyckmans bouwt op het dorpsplein de kerststal van KWB Niel op. Het is dé kerststal van de gemeente, een mooie eyecatcher die voor sfeer en gezelligheid zorgt in het centrum. Maar terwijl hij volop aan de slag is, krijgt hij twee boetes wegens foutparkeren. De ene bedraagt 110 euro, de andere 55 euro. De Nielenaar weigert te betalen. "Ik zet me belangeloos in voor de gemeenschap en word als beloning getrakteerd op een boete. Dat is gewoon oneerlijk", blikt hij terug op het voorval. Uiteindelijk wordt er gedreigd met een deurwaarder en beslist Rik om alsnog te boetes te betalen. "Mijn vrouw en ik zijn in de zeventig. Je kan je toch niet voorstellen dat er hier een deurwaarder zou binnenstormen en beslag zou leggen op onze inboedel?", legt hij uit. Maar ook al zijn de boetes betaald, Rik wil zijn gelijk bewijzen en spant een kort geding aan. Het doel: gelijk krijgen van de rechter en het bedrag dat hij heeft betaald voor de boetes, terugvorderen.

Procedureslag

Na een procedureslag van enkele maanden heeft Rik nu het verdict gekregen. Hij krijgt zijn geld niet terug, maar moet zijn gerechtskosten niet betalen. "Een salomonsoordeel", vindt hij. "Ik zou nog in cassatie kunnen gaan, maar dat kost 4.000 euro en zo veel is het mij niet waard. Ik stond en sta nog altijd recht in mijn schoenen. Daar verandert dit verdict niks aan. Ik heb zeker geen spijt dat ik de strijd ben aangegaan voor de rechtbank."



"Eigenlijk is het te absurd voor woorden", gaat hij verder. "Als ik nu een boete had gekregen voor verkeerd parkeren en intussen een pintje was gaan drinken, zou ik geen problemen hebben gemaakt. Maar als ik een kerststal bouw, doe ik dat voor de gemeenschap. Voor Niel. Hoe dan ook, voor mij is dit hoofdstuk nu afgesloten. Ik ben uit de KWB gestapt, na bijna vijftig jaar. Het is gedaan met mij in te zetten voor anderen. Dat wordt duidelijk niet gewaardeerd." Vorig jaar werd de kerststal dus opgebouwd door de mensen van de plaatselijke KWB, zonder medewerking van Rik. "Ik doe er niks meer voor", zegt hij resoluut. Maar je merkt dat het hem pijn doet. "Tja, die kerststal was van mij. Ik heb ze zo veel jaren opgesteld, iedere keer met veel plezier en trots. Dat was mijn ontwerp, mijn kindje. Ik ben nu mijn kindje kwijt."



