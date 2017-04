En toen liep het fietspad dood

Een nieuw fietspad langs het Schipdonkkanaal stopt abrupt in Meigem, ook al ligt de dorpskern van Nevele amper een kilometer verderop. "Er is daar geen nood aan een fietspad", vindt de gemeente. "Jammer, de fietser is hier de dupe van", reageert Eddy Donné van de Fietsersbond. GAËTAN REGNIERS

Sinds kort kun je van Deinze richting Nevele fietsen op een nieuw afgescheiden fietspad langs het Schipdonkkanaal. Het fietspad ligt iets lager dan het wegdek en ligt langs de uitgestrekte boomgaarden van Meigem tot... het plots dood loopt. Fietsers moeten net voor de gemeentegrens met Nevele de weg oversteken op het kruispunt met Weg naar de Vaart. Op het resterende traject naar Nevele is er zelfs geen fietspad.





Geen nood aan Het lijkt wel alsof je van de 21ste eeuw plots in het stenen tijdperk terecht komt, zo groot is het verschil. "Inderdaad. Het is bijzonder jammer dat dit fietspad dood loopt. De fietser is hier de dupe van", zucht Eddy Donné van de Fietsersbond. "De meerwaarde van dit fietspad valt voor een stuk weg, net omdat het laatste deel ontbreekt. Het gaat nochtans maar om amper anderhalve kilometer. Maar blijkbaar wil Nevele het fietspad niet doortrekken."



Schepen van Mobiliteit Freddy Bertin (N-VA) is inderdaad niet te porren voor het fietspad. "In het algemeen zijn we voor fietspaden, maar op deze plaats is geen nood aan een fietspad. Aan de overzijde van het kanaal ligt al een mooi fietspad. Misschien moeten we ervoor zorgen dat ze in Deinze bordjes plaatsen naar dat fietspad."





Provincie Bertins evenknie in Deinze is niet onder de indruk. "Wij hebben dit nieuwe fietspad aangelegd voor de bewoners van Meigem. Een fietser gaat echt niet omrijden tot aan een brug om het kanaal over te kunnen steken. Een fietspad aan beide kanten van het water is de beste optie", reageert mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V).



"Of fietspaden duur zijn? Neen, want de provincie heeft dit fietspad aangelegd. Wij hebben enkel de grond ter beschikking gesteld. Ik ben er zeker van dat Nevele destijds ook de vraag heeft gekregen om het fietspad op hun grondgebied door te trekken. Als Nevele wil, trekt de provincie dat fietspad onmiddellijk door. De opmerkingen van de Fietsersbond zijn terecht. In een ideale wereld zou de fietser niet mogen merken dat hij van de ene gemeente in de andere terecht komt", meent Van Thuyne.