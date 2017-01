"Al negen jaar belastingen voor huis dat we nooit hadden"

Daniël Van Steenkiste en Christiaan Buysse uit Merendree krijgen al sinds 2008 belastingsaanslagen voor huizen in Assenede. "Maar wij kennen die huizen niet en hebben daar niks mee te maken! Nu kregen we weer een aanslag van 2.250 euro. Wat voor een zootje is dit?", klinkt het. GAËTAN REGNIERS

Op het laatste aanslagbiljet stond een bedrag van maar liefst 2.250 euro. - Wannes Nimmegeers Wat als ... je nooit in Assenede hebt gewoond, er nooit een huis hebt gehad en toch al negen jaar lang belastingsaanslagen krijgt voor twee huizen met landbouwgrond in de Leegstraat in Assenede? Het is wat Daniël Van Steenkiste en Christiaan Buysse uit Merendree overkomt. "In 2008 hebben we ons huis in Belzele verkocht en zijn we naar Merendree verhuisd", vertellen Daniël en Christiaan. "Toen we hier al een tijd woonden, kregen we plots een aanslag van polderbelasting in de bus. Het adres? Twee woningen met landbouwgrond in de Leegstraat in Assenede. Maar wij kennen die huizen niet en hebben daar niks mee te maken! Daarna volgde een aanslag voor onroerende voorheffing. We hebben telkens gebeld met de belastingsdiensten in Aalst en bezwaarschriften ingediend. Uiteindelijk kregen we in 2010 te horen dat we ten onrechte waren ingeschreven als eigenaars."





Onderzoek Het document van de belastingen is niet voor interpretatie vatbaar. 'Er is een onderzoek ingesteld en voornoemde onroerende goederen (in Assenede, red.) zijn ten onrechte ingeschreven op uw naam. Dit is rechtgezet voor het aanslagjaar 2010', lezen we. Daniël en Christiaan kregen nooit een duidelijke uitleg over wat er precies is misgelopen, maar ze hebben wel een vermoeden. "Wij denken dat de huizen in de Leegstraat in Assenede verkocht zijn op net dezelfde dag dat wij ons huis in Belzele verkochten, en dat er toen iets fout is gelopen."