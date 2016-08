Gemeentegrens pijnlijk duidelijk aan Lillerbaan

De gemeente Bocholt gaf de afgelopen dagen verschillende plaatsen een nieuwe asfaltlaag. Vanaf het centrum van Kaulille tot aan het kruispunt met de Rooie Pier kreeg de Lillerbaan een volledig nieuw wegdek. Vanaf dat kruispunt is de baan nu zo'n halve kilometer lang verdeeld in een stuk met nieuw asfalt en een stuk met oud asfalt. "Ik merkte deze week meteen op dat dit een vreemde situatie is", vertelt Ludo. "In 1985 verdeelden de twee gemeenten dit stuk weg in de lengte. Bocholt nam toen de eerste 250 meter voor haar rekening en Neerpelt verzorgde het andere deel. Nu is de baan echter in de breedte verdeeld, precies zoals de grens loopt, dat is te belachelijk voor woorden!"



Burgemeester van Bocholt Stijn Van Baelen (Via) wijt het probleem aan een gebrekkige communicatie. "De Lillerbaan was dringend toe aan de nodige onderhoudswerken. De aannemer kreeg de opdracht om het Bocholts gebied van nieuw asfalt te voorzien. Dat werd heel letterlijk uitgevoerd. Ik wist zelf ook niet dat dit het resultaat zou worden. Esthetisch is dit natuurlijk niet erg mooi, maar het is geen veiligheidsprobleem. Ik ben er zeker van dat we samen met Neerpelt een oplossing zullen vinden."