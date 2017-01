"Ik wil gewoon pijnvrij biefstuk-friet eten"

Zoals Bart Wellens

Nieuw zijn tandimplantaten niet. Drie jaar geleden liet ex-veldrijder Bart Wellens drie tandimplantaten inbrengen. In tegenstelling tot de succesvolle Kempenaar heeft Jozef niet de financiële middelen om een dergelijke ingreep te ondergaan. "De vier implantaten en alles wat erbij komt kijken, kosten in totaal 2.630 euro", laat Jozef op een offerte zien. "Dat zou enkel voor bovenaan zijn, want onderaan heb ik mijn tanden nog en ik wacht nog even af of implantaten daar wel nodig zijn. Hoe dan ook wordt het een dure bedoening, want na de implantaten moeten nog tanden worden aangebracht. Met de nazorg daar nog bij, moet ik in totaal meer dan 6.000 euro betalen. En dan is de ingreep nog niet zonder risico, want de zenuwen kunnen ontsteken en de tanden kunnen afgestoten worden", zucht Jozef.



De ingreep is een niet door het RIZIV vergoede technische prestatie en een terugbetaling is bijgevolg niet aan de orde. "Op steun van familie of van de buurt hoef ik ook niet echt te rekenen, dus is een crowdfunding de enige optie. Ik begrijp dat mensen niet automatisch vertrouwen dat het geld naar de implantaten gaat en heb me hierover ook al suf gepiekerd. Het is de bedoeling dat ik zo snel mogelijk een website of Facebookpagina maak, waarop ik alle informatie over mijn crowdfunding plaats, zodat mensen kunnen zien wat er met het geld zal gebeuren. Wie denkt mij te kunnen helpen, kan alvast contact opnemen via jcuyvers2@outlook.com"