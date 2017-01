Aan Broekkant in Neerpelt opent op 1 april L'Anima, een nieuw Italiaans restaurant, dat in de plaats komt van het Sint-Hubertushof. Uitbater Vincenzo Meliadó verhuisde zestien jaar geleden met zijn familie vanuit Calabrië naar België, om hier een beter leven te leiden. Zijn vader Francesco opende een restaurant in Achel, maar werd ziek en overleed. "Ik beloofde om zijn droom verder te zetten en nu is het zover", vertelt Vincenzo. BIRGER VANDAEL

Aan deze foto hecht Vincenzo (links) veel belang. Rechts staat immers zijn overleden vader en grote voorbeeld, Francesco. - Repro: Karolien Coenen Uiteindelijk stond vader Francesco destijds slechts zes maanden in zijn restaurant.



"Hij werd ziek en moest geopereerd worden aan zijn poliepen. Bij die operatie liep er iets mis. Francesco leefde uiteindelijk nog vijf jaar met een handicap, maar zijn zaak uitbaten, kon hij niet meer. Vincenzo was toen vijftien jaar en nog te jong om de zaak over te nemen", vertelt Evy Michielsen, de vrouw van Vincenzo, die medezaakvoerster zal worden en de bediening op zich zal nemen.





Tijd voor de liefde De jonge Vincenzo maakte zijn schoolloopbaan af en deed ervaring op in de horeca.



"Tijdens jaren van hard werk had ik ook nog een beetje tijd voor iets anders: de liefde. Ik leerde Evy kennen op het werk in de horeca, dus dat moest wel de ware zijn. We trouwden in 2015 en in 2016 kregen we ons eerste zoontje Francesco, genoemd naar mijn vader. Nu zijn we er met ons drietjes klaar voor om mijn vaders droom werkelijkheid te laten worden, met ristorante L'Anima. Het wordt een zaak waar we met hart en ziel voor zullen werken en waar we steeds zullen worden toegelachen en gesteund door mijn grote voorbeeld", verwijst Vincenzo fier naar zijn overleden vader.