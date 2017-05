"Crash is fout van luxeresort"

De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigcrash op de Dominicaanse Republiek twee jaar geleden, waarbij ook Neerpeltenaar Kim Plas (35) omkwam, eisen samen 15 miljoen euro. "Er was een zevende stoel in het tuig geplaatst, waardoor het toestel niet meer in evenwicht was. Een crash was onvermijdelijk", aldus een van de nabestaanden. "Het resort Bahia Principe is honderd procent aansprakelijk voor de fout." BIRGER VANDAEL

Twee van de zeven slachtoffers van de crash: de 35-jarige Kim Plas uit Neerpelt en zijn 22-jarige Nederlandse vriendin Anouk Van Putten. Op 20 april 2015 crashte een vliegtuigje op de Dominicaanse Republiek amper vier minuten na het opstijgen. Alle inzittenden kwamen om, daarbij ook de Neerpeltenaar Kim Plas (35) en zijn vriendin Anouk Van Putten (22) uit Heerlen. Volgens Kees, de vader van Anouk, was de crash geen stom ongeluk. Kees is al twee jaar bezig met het onderzoek naar de vreselijke gebeurtenissen op de Dominicaanse Republiek. "Een advocaat die op het golfresort woont, hoorde destijds de klap. Meteen ging het gerucht daar rond dat er iets mis was met het onderhoud van het toestel. Toen dacht ik nog: dat bestaat niet, daar geloof ik niet in. Toch begon ik opzoekwerk te doen. Via Google vond ik het serienummer van het vliegtuig terug. Het bleek afkomstig te zijn uit Amerika en werd in 2013 verkocht als een toestel voor zes personen. Toen besefte ik plots: er zaten wel zeven personen in het tuig bij de crash. Bedoelden ze zes personen en één piloot? Even was er dat vermoeden, maar ook dat bleek niet het geval te zijn. Een zevende stoel was enkel mogelijk als bijzit voor een kind. Er was dus iets niet pluis met het vliegtuig", doet Kees zijn verhaal.



Vorig jaar in juli kwam het officiële rapport van de crash naar buiten. "Er waren zoveel gaten in het dossier, heel veel dingen waren gewoon niet vermeld", zucht Kees, die zelf naar Amerika trok om de nodige zaken te onderzoeken. "Ik zag foto's van het type toestel en dat was altijd voor zes personen. Ook in het logboek van het tuig in het dossier was er geen vermelding van een zevende zitje. Zelfs bij een tussenstop in de Bahama's werd er niet aan het vliegtuigje gesleuteld."





Luchtvaartexpert De crash bleef een raadsel. Waarom zaten er zeven personen in het toestel en was dat wel toegelaten? "Ik schakelde de hulp in van luchtvaartexpert De Keersmaecker uit Antwerpen. Hij moest de feiten achterhalen. Hun conclusie was vernietigend. Het vliegtuig was volledig omgebouwd en dat gebeurde illegaal. De middelste rij stoelen werd omgedraaid en een extra stoel werd toegevoegd. Daardoor was de balans in het vliegtuig volledig weg. En daarom was dit geen onfortuinlijk ongeval."