Vier dure fietsen gestolen uit winkel Greg Van Avermaet

Dieven gingen in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de haal met vier peperdure tijdritfietsen uit Veloloft. Dat is de fietsenwinkel langs de N60 in Eke die uitgebaat wordt door ex-profwielrenner Rik Verbrugghe. Hij nam de zaak in februari over samen met zijn schoonbroer, BCM-renner en olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Voorheen ging de fietsenwinkel als 'BMC Concept Store' door het leven en waren er enkel racefietsen van het Zwitserse merk te koop. De inbrekers forceerden een deur en pikten in geen tijd vier tijdritfietsen die elk gemakkelijk een paar duizend euro waard zijn. (CHB)