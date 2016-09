Koppel sterft in familiedrama

Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van een familiedrama in Mortsel. Getuigen belden de politie maandagmorgen dat ze een sterke gasgeur roken in de omgeving van winkel Boekenvoordeel aan de Statielei. Toen de hulpdiensten de deur van het appartement erboven inbeukten, vonden ze de levenloze lichamen van Tony C. (37) en zijn partner Irina G. (28). TOON VERHEIJEN

Mensen van het labo aan het werk in de winkel. - Marc De Roeck Het waren de politie en brandweer die maandagmorgen iets voor 9 uur werden opgetrommeld omdat er een ernstige gasgeur werd waargenomen die vermoedelijk uit het appartement kwam boven de winkel Boekenvoordeel aan de Statielei. Voor de zekerheid werden de bewoners uit de aanpalende panden naar buiten gehaald, maar kort voor 10 uur mocht iedereen weer terug. Boekenvoordeel moest wel de deuren sluiten, want de inkomhal waar zowel de toegang tot de winkel was en het appartement erboven, werd door de politie met dranghekken en zwarte zeilen afgesloten.



Stilaan werd de ernst van de feiten duidelijk. De speurders die het appartement binnen waren gegaan, troffen al snel de twee levenloze lichamen van het koppel aan. Volgens een bron was ook de gasgeur snel duidelijk, want een of meerdere kraantjes van het gasfornuis waren open gedraaid. Urenlang keerden de gespecialiseerde diensten van de politie het appartement ondersteboven. Er kwam ook een wetsdokter ter plaatse. Speurders namen allerlei spullen uit het appartement in beslag voor onderzoek.



Dat het niet om een gewoon ongeluk ging met een gaslek was snel duidelijk. "Er zijn ernstige aanwijzingen van een familiedrama, maar de precieze omstandigheden waarin de feiten zich hebben afgespeeld maken volop voorwerp uit van verder onderzoek", zegt Sylvie Van Badel van het Antwerpse parket. Vast staat dat één partner de andere om het leven heeft gebracht en daarna de gaskraan heeft opengedraaid om zichzelf ook van het leven te beroven. Maar politie noch parket wilden dat gisteravond bevestigen. "Uit respect voor de nabestaanden worden voorlopig geen mededelingen gedaan."





Speurders gaan buiten met papieren zakken waarin spullen zitten die in de flat in beslag zijn genomen. - Toon Verheijen Teruggetrokken In de onmiddellijke omgeving van het appartement van het koppel, verspreidde het nieuws zich snel. "We kennen ze wel van ziens, altijd redelijk vriendelijk maar nogal teruggetrokken", klinkt het in een van de horecazaken tegenover het appartement. De politie ging er met foto's van de man langs om meer info te verzamelen. "Ze waren hier altijd alleen, soms vergezeld van een kleiner meisje."