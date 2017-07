"Die opgehitste sfeer, heel on-Sfinks"

Boegeroep

In samenspraak met de organisatie besluit de rapper dan maar het concert tien minuten vroegtijdig stil te leggen, wat hem op boegeroep komt te staan. Veel fans begrijpen de beslissing niet en geven op de sociale media een sneer aan zowel Boef als de organisatie. "Waar kinderen zo naar uitkijken, wordt verpest door een gebrekkige organisatie. Boef laat zijn fans in de steek", luidt het. "Dat is niet eerlijk, man", reageert de rapper. "Moet ik daar blijven en straks op mijn geweten hebben dat iemand iets overkomt of moet ik kiezen voor de volwassen optie en gewoon stoppen? Sorry man, maar veiligheid gaat bij mij voor. Ik wens de meisjes sterkte toe."



"We hadden heel veel volk bij het optreden verwacht", zegt Sfinksorganisator Patrick De Groote. "Maar dat er zoveel jonge kinderen vooraan stonden, was toch een verrassing. Door het gedrum werd de ruimte heel erg klein en vonden we de situatie niet langer veilig. Daarom hebben we in samenspraak met Boef beslist het optreden vroegtijdig stop te zetten. Het is natuurlijk erg sneu voor de vele mensen die naar het optreden hadden uitgekeken. Maar op twee liedjes na heeft de rapper zijn hele set kunnen afwerken."