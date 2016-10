"Als Bieber me knuffelt, was ik me 10 dagen niet"

Amber Verhaert (15), Yade Verhavert (14) en Linde Torremans (12), drie dansers van de Mortselse dancecrew Are U Famous, staan vanavond in een uitverkocht Sportpaleis op het podium met wereldster Justin Bieber. "Als hij me een knuffel geeft, ga ik mij tien dagen niet wassen." BEN CONAERTS

EPA Samen dansen met het Canadese tieneridool Justin Bieber: het is de droom van menig tienermeisje. Maar voor Amber, Yade en Linde wordt het straks werkelijkheid. Als de popster zijn nummer 'Children' brengt, mogen zij hem daarbij flankeren op het podium. Voor een vol Sportpaleis met uitzinnige fans. "We dachten eerst dat het een grap was", vertelt Amber. "We kregen het nieuws pas vrijdagavond te horen, nog geen week voor het optreden. Maar toen we nog diezelfde avond verschillende documenten kregen toegestuurd die we moesten lezen, kwam het besef: dit is écht."





Mail management De meisjes hebben hun optreden te danken aan een wedstrijd waarin Justin Bieber op zoek ging naar dansers. Amber, Yade en Linde namen aan de wedstrijd deel met hun Mortselse dansschool Are U Famous en blikten samen met de hele groep een filmpje in. "Maanden hebben we er niets meer van gehoord", vertelt choreograaf Kris De Jonghe van Are U Famous. "Tot ik opeens een mail ontving van het management van Justin Bieber met daarin een screenshot van ons filmpje. Rond drie meisjes was een cirkeltje getrokken: Amber, Yade en Linde."



Sindsdien denken de meisjes maar één ding: het optreden van vanavond. "Het is een droom die uitkomt", zegt Linde. "Ik ben een enorme fan van Justin Bieber. Samen met hem in het Sportpaleis mogen staan: dat gaat een ongelooflijk ervaring zijn. Hopelijk kunnen we ook nog eventjes met hem praten en een foto met hem maken. Ik heb op YouTube al eens gekeken naar de filmpjes van de dansers bij zijn andere optredens. Justin roept de dansers op het podium en geeft ze allemaal een knuffel. Als hij dat bij mij doet, ga ik mij tien dagen niet wassen (lacht)."