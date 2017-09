Zeug overleeft 40 uur in beerput en baart dan 12 gezonde biggetjes

Hans Verbeke

Stressgevoelige dieren

Ook de brandweer zag niet meteen een oplossing. "Ik begon te beseffen dat het onbegonnen werk was. Bovendien zou een reddingsoperatie nog geen garantie zijn dat het dier zou overleven. Varkens zijn immers erg stressgevoelig."



Overtuigd dat het slechts een kwestie van uren was vooraleer het dier zou sterven in de beerput, verdween bij Peter Decaestecker de hoop op een goede afloop. "Maar 's avonds, toen ik de varkens nog eens ging voederen, zag ik dat de zeug nog altijd leefde. Die nacht lag ik te piekeren. Mijn varkens zijn zoveel meer voor me dan mijn inkomen alleen. Ik heb een zekere band met hen. Daarom besloot ik af te wachten tot 's morgens. Als de zeug dan nog leefde, dan moest en zou ze gered worden."



Zo gezegd, zo gedaan. 's Morgens bleek de zeug nog vrij vrolijk rond te wandelen in de mestkelder. "Dat ze toen nog altijd niet bedwelmd was door de ammoniakdampen is een mirakel", zegt Peter. "Zelfs de veearts stond met grote ogen te kijken. Blijkbaar moet ze toch ergens een plaatsje gevonden hebben in de beerput, waar ze amper last had van de dampen. Ik besloot de brandweer nog eens te bellen en samen dokterden we een oplossing uit. De mestkelder werd in een sneltempo leeggepompt. Drie brandweermannen in speciale pakken, en voorzien van persluchttoestellen, daalden in de beerput af. Ze klikten de zeug vast en leidden ze naar boven. Met mankracht en een speciaal hijssysteem slaagden we in ons opzet. Veertig uur nadat de zeug in de mestkelder was gevallen, was ze weer boven. Voor het dier leek er niets aan de hand. Ze wandelde meteen rond om eten en drinken te zoeken. We hebben ze wat afgespoeld en dat was het dan."



Peter en zijn vader Willy merkten wel dat de uier van de drachtige zeug fel verminderd was in omvang. "Als het werpen nadert, zwelt de uier. Dat was al het geval toen het dier naar beneden donderde. Maar toen ze weer boven kwam, dachten we dat ze haar biggen verloren had in de beerput."