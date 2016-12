Vrouw herkent na 46 jaar verloren ring van man op Facebook

In de ring staan de namen Louis en Magali en de trouwdatum gegrift. Waar hij precies gevonden is, is niet bekend, maar het was ergens in de bossen van Mol Donk. Magali herkende de ring van haar man meteen. "Ik zag de foto op het internet en belde onmiddellijk naar de politie in Mol. Zij controleerden mijn gegevens en alles bleek te kloppen. Zoals in de ring staat gegrifd, trouwden we op 17 augustus 1963. We leerden mekaar kennen toen we zeventien waren. We woonden toen op den Donk en Louis werkte destijds voor het atoomcentrum. Hij verloor zijn ring in 1970. Intussen is hij in februari van dit jaar overleden. De ring is een herinnering aan een bewogen leven."



De vrouw heeft de ring nog niet terug in haar bezit. Iemand van de politie van Mol zal de ring persoonlijk gaan overhandigen bij haar thuis. Magali is blij dat de ring na al die jaren nog gevonden is, maar haar eigen exemplaar is ondertussen ook zoek. "Ik knutsel veel en deed hem daarom vaak uit. Zo ben ik hem dan ook verloren", vertelt Magali.



Het was destijds niet de eerste keer dat haar man zijn trouwring verloor. "Tijdens ons trouwfeest raakte hij zijn ring al kwijt. Gelukkig vond iemand hem snel terug. Naast een genie was hij een echt warhoofd." (CVB)