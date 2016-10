Sam sloeg 16 keer met hamer

Het slachtoffer, Patricia Mertens. - Jef Van Nooten

Sam en Patricia vormden ogenschijnlijk het perfecte koppel. Maar daar kwam in mei 2013 abrupt een einde aan, na het ontslag van Sam T'Seyen bij Philips. Een ontslag om dringende redenen omdat hij een fabriekslijn gesaboteerd had. Hij liep daardoor een ontslagpremie van bijna 60.000 euro mis die hem was toegezegd voor vrijwillig vertrek in het kader van een herstructurering. T'Seyen vloog in de drank en de drugs. "Drie flessen wodka en tien joints per dag", volgens zijn beste vriend.



Patricia Mertens had veel geduld, maar na anderhalf jaar waarin hij dag en nacht dronk, was voor haar de maat vol. Ze zette een punt achter de relatie, maar haalde Sam terug in huis, zodat hij niet zou bevriezen in de caravan waar hij sliep. "Ze vroeg me of ik al een andere woning had gevonden", blikt Sam T'Seyen terug op die bewuste avond in december 2014. "Ik antwoordde negatief en ging in de keuken een sigaret roken en wodka zuipen. Daar zag ik haar gsm liggen. Ik kwam er steeds dezelfde naam in tegen. Met haar gsm in mijn handen vroeg ik of hij de reden was dat we uit elkaar waren."



Patricia gaf toe dat ze recent iemand had leren kennen. 'Dat is ook de reden waarom je zo snel mogelijk hier weg moet zijn', voegde ze er aan toe als haar laatste woorden. Sam T'Seyen verkeerde in shock, maar voelde naar eigen zeggen nog geen woede. "Ik ben terug naar de keuken gegaan om nog meer te drinken. Ik werd kwaad op mezelf en wilde alles kapot slaan. Ik heb een hamer uit mijn rugzak gehaald."



Sam heeft Patricia op gruwelijke wijze doodgeslagen. "Met een klauwhamer sloeg hij tien keer op haar hoofd en zes keer op haar rug", omschreef Jef Vermassen. Na de eerste slag probeerde Patricia naar de hal te vluchten, maar Sam heeft zijn slachtoffer tegen de grond geslagen en is vervolgens met de hamer blijven inhakken op haar hoofd en rug.



Volgens Sam T'Seyen gebeurde dat allemaal in een opwelling. Doodslag dus, in plaats van moord. "Maar hij is niet meteen op Patricia gevlogen na het zien van de naam in de gsm", reageerde advocaat-generaal Alexandra Van Kelst. "Pas na enige tijd heeft hij in de keuken beslist een hamer te nemen. Ook nadat hij de hamer in zijn handen had, handelde hij niet in een opwelling. Hij sloot rustig de rits van de rugzak en borg die op. Nadien is hij recht op zijn doelwit af gegaan. Als je meteen ontploft nadat je beseft dat je relatie gedaan is, kan het doodslag zijn. Maar als je eerst iets gaat drinken, een hamer neemt en dan als een wild beest je prooi besluipt, is dat moord met voorbedachtheid."