Al 9 maanden vast in flat door defecte lift

De draaitrap in het flatgebouw.

Renée woont alleen op de eerste verdieping van een appartement in de Hezerstraat, pal in het centrum van Lommel. "Al heel lang waren er probleempjes met de lift en geregeld deed de lift het eens een keertje niet. Tot er in oktober 2016 een waterlek was en de lift finaal de geest gaf. De syndicus mag dan wel beweren dat het probleem er pas in februari kwam, ik kom hier genoeg om te stellen dat het al veel eerder was", legt vriendin aan huis Miranda van Familiehulp uit.



Ondanks acties van Renée en haar buurman kwam er maar geen oplossing. "Blijkbaar was er een financieel probleem. Iedereen moest immers een steentje bijdragen voor de herstelling van de lift, maar mensen op de gelijkvloers hebben daar niet erg veel nood aan", zegt Renée. Het financieel plaatje zou nu in orde moeten zijn. De syndicus beloofde dat halfweg augustus de lift normaal gezien hersteld moet zijn. Tot dan moet Renée zich behelpen. "We wandelen elke dag het terrasje een keer of tien op en neer. Dat is maar een meter of vijf lang, maar dan heeft ze toch haar buitenlucht gehad. Ideaal is het natuurlijk niet", stelt Miranda.



Vorige week werd Renée geopereerd omdat ze een bloedneus niet onder controle kreeg. "Toen moest de brandweer met een lift naar mijn appartement komen. Via het terras kregen ze me buiten. Na een uurtje mocht ik echter al weer vertrekken en toen was er geen brandweer meer. Met twee hebben ze me de trap omhoog gebracht", vertelt Renée. Ze is trouwens niet de enige die last heeft van de defecte lift. "Wij moeten ook elke dag met onze spullen naar boven hè. Dat geldt voor iedereen hier. Het is ook geen simpele trap, maar zo'n draaitrap waar je zo over struikelt", staat Miranda haar bij.