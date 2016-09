25 jaar cel voor moord zonder lijk

De 28-jarige Rubens Mens uit Mol kreeg de tranen in de ogen toen hij gisteren hoorde dat hij 25 jaar achter de tralies vliegt voor de moord op Youness Bizrane. Volgens de rechter zijn er - ook zonder lijk - voldoende aanwijzingen van zijn schuld. JEF VAN NOOTEN

Schuldig aan moord en een veroordeling tot 25 jaar cel. Dat is het verdict in de eerste Kempense moordzaak die niet voor een assisenjury, maar voor de correctionele rechtbank in Turnhout werd behandeld. Volgens de rechters zijn er voldoende aanwijzingen dat Rubens Mens uit Mol - vermoedelijk op 22 november 2013 - zijn Marokkaanse vriend Youness Bizrane heeft vermoord.



De beklaagde had nochtans de vrijspraak gevraagd. Omdat het lijk nooit werd gevonden, is het volgens Rubens Mens niet eens zeker dat Youness dood is. De Marokkaan zou volgens Mens naar het buitenland zijn gegaan omdat zijn regularisatieprocedure in ons land uitzichtloos was geworden. Mens zou immers het schijnhuwelijk tussen beide vrienden hebben afgeblazen. De denkpiste dat Youness naar het buitenland trok, is ongeloofwaardig volgens de rechtbank. "Youness had regelmatig contact met zijn familie en geldschieter in Marokko. Maar dan liet hij plots niks meer van zich horen. Dat is absoluut tegen zijn gewone handelingspatroon", meent de rechtbank. "Hij had bovendien geen eigen financiële middelen om naar het buitenland te gaan."





Zwitserse vriend De bankkaart van een rekening waarop een Zwitserse vriend maandelijks 3.000 euro stortte, werd tijdens een huiszoeking aangetroffen in het appartement van Rubens Mens. Hij had er de maanden voordien regelmatig geld mee afgehaald. Ook de iPad en Samsung-smartphone van Youness werden in de flat van Rubens Mens gevonden. "En die waren heilig voor hem. Die zou hij nooit zomaar achterlaten", aldus nog de rechtbank.



Voordat het onderzoek werd opgestart, biechtte Rubens Mens de moord op aan verscheidene familieleden. Tot in detail: hij had Youness gewurgd op het bed van hun flat, nadien in een valies gestoken en gedumpt in een bos nabij de Duitse grens. Zijn motief was dat Youness hem gedrogeerd en verkracht had. Aan de politie vertelde hij achteraf dat het valse bekentenissen waren, gebaseerd op de serie Dexter.



Maar dat excuus is volgens de rechter ongeloofwaardig. "Rubens Mens kan bovendien geen antwoord geven op de vraag waarom hij een gloednieuwe matras naar het containerpark heeft gebracht. Er kan aangenomen worden dat hij een nieuwe matras wilde omdat hij Youness had vermoord op de vorige", motiveert de rechtbank. "De beklaagde is als kind misbruikt door een jonge man. Het is aannemelijk dat er woede en frustratie is ontstaan toen het hem een tweede keer overkwam."