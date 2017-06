"Alle politici profiteurs. Papa, waarom ben jij dan nooit thuis?"

Het imago van de politiek in ons land geraakte het voorbije jaar flink besmeurd. Optima, Publifin, Publipart en recenter Samusocial in Brussel: de schandalen volgen elkaar in ijltempo op. Het vertrouwen van burgers in de beleidsmakers slinkt zienderogen. Politicus lijkt wel het nieuwe scheldwoord te worden. "Laat mij duidelijk zijn. Toestanden waarbij politici misbruik maken van hun positie, zoals de afgelopen weken bleek in Brussel, zijn ontoelaatbaar, maar ze vormen de uitzondering. We zijn niet allemaal zakkenvullers", benadrukt De Caluwé. Het was een Facebookberichtje van zijn 14-jarige dochter Yasmine dat de burgervader deed besluiten om in zijn pen te kruipen en een emotionele brief te schrijven naar onze redactie. "Mijn dochter las op een krantenwebsite een reactie waarin iemand schreef dat alle burgemeesters profiteurs en zakkenvullers zijn die niks doen. Omdat ik die avond in een vergadering zat, stuurde ze me een berichtje: 'Daarom dat jij nooit thuis bent, papa?' Die lezersreactie had haar erg geraakt."

2.800 euro netto per maand

Als burgemeester van Moerbeke, met 6.300 inwoners één van de kleinste gemeenten van Vlaanderen, is De Caluwé vaak van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de weer voor zijn gemeente. "Het sms'je dat ik van het meest van mijn kinderen krijg, luidt: 'Zien we je nog voor we gaan slapen?'. Vaak mis ik de voetbalwedstrijden van mijn zoon of de tennispartijen van mijn dochter. Ik ga er niet over klagen, want het is mijn eigen keuze en die opofferingen horen nu eenmaal bij de job, maar ik hoop wel op respect voor het harde werk. Als politicus met verantwoordelijkheid sta je ook voortdurend in de kijker. Je kan immers niet voor iedereen de juiste beslissing nemen en het zijn vooral de mensen die niet gelukkig zijn met je beslissing die zich laten horen. Daar komt nu nog bij dat we ons bijna moeten schamen omdat politiek onze job is."



De Caluwé wil komaf maken met de negatieve perceptie die over het politieke vak heerst door de opeenvolgende schandalen. "Sommige burgers denken zelfs dat ik 10.000 euro netto per maand verdien als burgemeester. Ik wil daar gerust open over zijn: het is omgerekend ongeveer 2.800 euro netto per maand. Door de affaire rond Publipart zou je bovendien bijna schrik krijgen om te zeggen dat je naar een vergadering voor een intercommunale gaat. Voor die tientallen vergaderingen ontvang ik 2.250 euro netto per jaar. Dat volstaat wellicht net om mijn vervoerskosten te betalen."