Trainer Westende in cel voor dealen drugs

Voetbalclub D.A.V.O. Westende moet voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe coach. Trainer L.S. (35), die nog maar pas aangesteld werd als hoofdcoach, zit namelijk in voorhechtenis op verdenking van het dealen van drugs. "Hij is nog niet veroordeeld, maar we kunnen niet om de imagoschade heen", zegt Bart Bouton, voorzitter van de derdeprovincialer. BART BOTERMAN

De kogel was eindelijk door de kerk. L.S. (35), voormalig trainer van de reserven, werd onlangs na lange besprekingen door het bestuur aangesteld als hoofdcoach van de eerste ploeg van D.A.V.O. Westende. Een probleem: de trainer zit in de gevangenis. De politie werd namelijk via een anonieme tip geïnformeerd over de trainer. De man zou zich inlaten met het dealen van drugs. Eind vorige week volgde een huiszoeking bij de Middelkerkenaar en daarbij vonden de speurders 200 gram speed in de diepvries. Daarnaast werden ook nog enkele dosissen clenbuterol, een verboden spierversterkend middel, aangetroffen.





Maand De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer besliste dinsdag om de aanhouding met minstens een maand te handhaven. Het onderzoek is volop aan de gang en de speurders zoeken uit van waar de drugs afkomstig is en voor wie ze bestemd was. "Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Of hij bij de club kan blijven, daar zullen we vooralsnog geen uitspraken over doen. Maar om de imagoschade kunnen we niet heen", zegt Bart Bouton, voorzitter van de derdeprovincialer.