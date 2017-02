Moordvilla raakt niet verkocht

De moordvilla aan de Steenweg op Turnhout staat nog altijd te koop voor 495.000 euro. Negen jaar geleden vond de brandweer daar na een brand het lijk van een jonge vrouw. De bewoner van destijds, Wim Beckmann, is de hoofdverdachte, maar of er ooit een proces komt, blijft onduidelijk. TOON VERHEIJEN

De villa aan de Steenweg op Turnhout was ooit eigendom van de NV Beauville, een vennootschap die Wim Beckmann had opgericht. Hij handelde ermee in plasma-tv's en gsm-toestellen. Het bedrijf ging in 2006 over de kop en kwam toen in handen van de curator. Er was een schuldenberg van één miljoen euro én bovendien zou Beckmann ook drie helikopters en zes Mercedessen verduisterd hebben. Daar werd hij ook voor veroordeeld. Beckmann mocht er echter blijven wonen omdat de villa, die ondertussen te koop stond, anders toch maar ten prooi zou vallen aan vandalen en inbrekers. Begin december 2016 was er in het kader van een drugsonderzoek nog een huiszoeking, maar die leverde niet meteen iets op. Enkele dagen later werd ook de resterende inboedel eruit gehaald op last van de curator. Sinsdien staat de villa leeg.





Jef Van Nooten Schotwonde in oog Twee jaar na het faillissement werd de villa nog het decor van een complex moordonderzoek. Op 27 juli 2008 werden de hulpdiensten opgetrommeld voor een brand. Met veel moeite slaagde de brandweer erin om zich uiteindelijk een toegang te verschaffen tot de villa én de slaapkamer. In het bed lagen twee lichamen. Een jonge schaarsgeklede vrouw, die later Semira Bekkar zal blijken te zijn, was overleden door een schotwonde. De man, Wim Beckmann, had ook een schotwonde maar leefde nog. Volgens de speurders is Wim Beckmann de moordenaar en heeft hij zichzelf per ongeluk of bewust ook in het oog geschoten. De verdachte zelf schuift de schoenen in de schuld van een 'huurmoordenaar'.