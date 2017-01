Studente aangerand op klaarlichte dag

"Mijn dochter is erg aangedaan door het voorval", vertelt haar vader Guy. "Je mag toch aannemen dat je kinderen op klaarlichte dag in een rustige woonstraat ongestoord kunnen rondwandelen. Gelukkig was de buurvrouw thuis en kwam zij onmiddellijk naar buiten. Zij heeft de aanrander zien weglopen." De dochter van Guy wandelde maandagnamiddag zoals gewoonlijk over de parking van Colruyt aan de Groenendaallaan op weg naar huis. Toen zij op het einde van de parking het zebrapad overstak, merkte zij dat iemand haar volgde. Ze liep door naar de Lode de Boninghestraat en daar haalde de dader haar plots in.

Opvallende sjaal

Guy: "Volgens mijn dochter en de buurvrouw was de dader een jonge, allochtone jongeman met een opvallende sjaal. De politie heeft een zoekactie gehouden en heeft even een jongeman opgepakt, maar hij was het niet. Ik vertel tegen zoveel mogelijk buren wat er gebeurd is, in de hoop dat iedereen mee de ogen open houdt. Een aanrander die zonder scrupules overdag toeslaat, is volgens mij tot veel ergere feiten in staat. Wat als hij de volgende keer gewapend is of zijn slachtoffer overvalt op een verlaten plek?" De politie is een onderzoek gestart en zal camerabeelden opvragen om de verdachte op te sporen. (PLA)