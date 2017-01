Patiënt bestolen terwijl hij op operatietafel ligt

Toen Rudi Huijbrechts (48) na een kijkoperatie in de schouder terug in zijn kamer in het ZNA Middelheim kwam, bleken al zijn waardevolle spullen verdwenen. "Mijn gsm is gestolen en het geld uit mijn portefeuille is weg. En het ergste van al: mijn trouwring is ook verdwenen", betreurt Rudi. "Alles zat in een kluis met cijfercode, die ik aan niemand heb doorverteld."



Woordvoerster Renée Willems van ZNA-ziekenhuizen begrijpt niet wat er kan gebeurd zijn. Er zijn geen braaksporen op de kluis.



"Als de patiënt de cijfercode niet heeft doorverteld, zijn er slechts twee mensen van de dienst die in geval van nood in de kluizen kunnen. Wat er precies gebeurd is, moet de politie uitmaken. Maar wij raden alle patiënten via onze opnamebrochure aan om géén waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Waarom zou je juwelen meebrengen naar een operatie?"



Rudi's dochter heeft een oproep gedaan op sociale media om haar vaders trouwring terug te vinden. Haar bericht op Facebook is intussen al meer dan 900 keer gedeeld. De politie is bezig met een onderzoek.



Voirg jaar gaven 33 patiënten in het Middelheim-ziekenhuis aan dat zij bestolen waren. (PLA)